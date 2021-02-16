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بالفيديو..طبيبة تكشف مفاجأة عن راتب أطباء الأسنان السعوديين

Time منذ 45 دقيقة
Views 1831
بالفيديو..طبيبة تكشف مفاجأة عن راتب أطباء الأسنان السعوديين

الرياض (صدى):
كشفت استشارية جراحة اللثة وزراعة الأسنان الدكتورة أروى السيد، عن معاناة أطباء الأسنان السعوديين.

وقالت أروى السيد خلال برنامج " يا هلا ": "هناك أطباء أسنان سعوديين جالسين بالبيت منذ 3 سنوات ومكانهم أطباء وافدين، وإذا وجدوا أماكن يتقاضون راتبا زهيدا جدا ".

وأضافت مستنكرة: " طبيب درس 7 سنوات راتبه 4 آلاف، والله حرام، احترموا سنوات تعبه ودراسته، من المفترض أن يكون الحد الأدنى لأجر الطبيب السعودي 10 آلاف ريال ".

وشددت على احترامها لمجهودات وزارة الصحة، قائلة: " إحنا ما ننتقدكم أبدا، ونرفع لكم القبعة، لكن هناك تقصير وأرجو ما أحد يزعل ".

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أطباء الأسنان

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
علم المغناطيسية هو تأصيل وتفسير وتصحيح " *علم الفيقياء !!"ولا وجود لعلم الكيمياء أو *علم الفيزياء الحديث في غياب *علم الكم!!
د محمد ماجد بخش
فلكل شاردة واردة ولكل واردة شاردة في كيمياء الكم الكبيرة حيث لم يستهين بها ثلاثة بل أربعة بل أكثر من أضخم العلماء في الفيزياء منهم ستيفن هاوكينج وريتشارد فاينمان والشهير الأشهر اينشتاين
د محمد ماجد بخش
لقد صرفت 40 عاما بكل استبسال لأكون الكبير رقم 1 في العالم في هذا المجال وليغضب من يضيره ذلك
د محمد ماجد بخش
عموما محور العنصر 67 يمكن أن يكون هو ذاته الرقم 67 وتكون درجة الارتباط الفراغية العددية +5 أو غيرها .. غير ذات معنى بدون الفترة المحددة للثبات الفراغي الثقالي البنائي -( فترة 1 )-والفترة المعدلة الممتدة الممثلة للثقل والثبات العددي الفراغي الثقالي البنائي الممثل لدرجة الارتباط -(الفترة 2)- والفترة اللاحقة الممثلة المحددة لدرجة الثبات المغناطيسي -( الفترة 3 )- للوحدة الكلية الممثلة بمحتوى تمثيل وحدة المركز وبذات العلاقة الثقالية الفراغية العددية البنائية المكافئة الممثلة بدلالة المحور الثقالي في الفترة 3 لكنه ضمن إطار الفترة 2
د محمد ماجد بخش
الرقم 13 الممثل لعنصر 67 ممثل 10.3 يمكن أن يمثل 8.3 & 6.3 & 4.3 & 2.3 & 3 لكن فكرة وحيلة تمثيله 10.3 لها معنى ومغزى معين ومحدد وهو درجة الثقالة الفراغية العددية الممثلة لدرجة الكتلة العددية الفراغية ودرجة الكتلة المغناطيسية بدلالة البناء الثقالي الفراغي المحوري المكافيء المنتظم الممثل لوحدات العناصر

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