بالفيديو..الكشف عن هوية المرافق للبلطان خلال الملاسنة مع عبدالغني

طلال الغامدي (صدى):
كشف الناقد الرياضي ماجد التويجري، عن هوية الشخص المرافق لرئيس نادي الشباب خالد البلطان، خلال الملاسنة مع المدير التنفيذي للنصر، حسين عبد الغني في المدرجات، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح التويجري أن هذا الشخص هو السائق الشخصي للبلطان، وفقا لما كشف عنه مصدر شبابي له.
وقال التويجري: " اسمه محسن العنزي ، واتصلت على واحد استفسر، والحين الخاص في سناب خمسة أو ستة جاوبوني بنفس الكلام "، مؤكدا أنه ليس عضو بمجلس إدارة النادي.
وكانت لجنة الانضباط، أعلنت عن إيقاف مسؤول نادي النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق بشكل مؤقت، إضافة إلى حرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يومًا، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.