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استشاري أمراض معدية: " لو كنت صاحب قرار لجعلت اللقاح إجباريًا "

Time منذ 50 دقيقة
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استشاري أمراض معدية: " لو كنت صاحب قرار لجعلت اللقاح إجباريًا "

الرياض (صدى):
نصح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله عسيري، بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لو كان بيده القرار لجعله إجباريًا.

وأوضح عسيري خلال برنامج " في الصورة " أن فعالية لقاح كورونا لا تقل عن 5 شهور، قائلا: " لا نستطيع أن نحدد حتى الآن المدة القصوى للحماية ".

وأضاف: " إذا وصلنا للمناعة الجماعية، نعود لحياتنا الطبيعية، والناس تسافر في الصيف إن شاء الله " .

وأشار إلى أن المملكة دفعت نحو 500 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا، مضيفا: " هذا المبلغ وضع المملكة كثالث أو رابع دولة مساهمة في جهود وقف الجائحة على مستوى العالم، وهذه الجهود هدفها الأساسي هو عدالة توزيع اللقاحات " .

Time واتساب
كورونا
عبدالله عسيري
أمراض معدية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نستطيع وقد استطعت في بداياتي إصدار 17 كتاب حددت فيها جميع الانساق في 60000 ورقة حرقتهم رمزيا لعدم إعطاء الفكرة أكثر من أهمية عبارة : " تمثيل درجات الثقالة العددية المكافئة بانساق مختلفة بالوحدات الفراغية الممثلة للثقالة الفراغية المحورية البنائية "
abdul
هل احد فكر لايش ما انقرضت البيضات والاغنام والدواجن والابقار بالرغم من اننا نستهلكها يوميا بالملايين وفي العالم كله ؟ لماذا وزارة البيئة لا تشجّع وتموّل الشباب في عمل تربية / مزارع للضبب اذا كان وجودها مهما جدا بدل فرض غرامات بآلاف الريالات على المواطنين اللي يعشقون تناول لحم/ حساء الضب ؟ خلي المزارع تنتج ملايين منها وتباع في كل مدينة في السوبر ماركتات او المطاعم ، وتوظف الاف من الشباب والفتيات في تلك المزارع. لا تقوللي مايمكن عمل مفاقص او مزارع لها. تايلاند عاملة مزارع للصراصير لتغذية اطفال المدارس وجبة الغداء ، وكفى الله المؤمنين شر الغرامات .
د محمد ماجد بخش
المحاور اليابانية المعلن عنها في مايو 2020 من جامعة كيوتو تقسم شكلية العناصر كالتالي والإجابة من جدة 2.6.12.8.12.10.32.32.12 وهذه النقاط الممثلة للتوقف هي بناءات ثقالية ممثلة بعدد من البناءات المغناطيسية الأولية الممثلة لدرجات الثقالة الفراغية الممثلة للدرجات الفراغية الممثلة عدديا للوحدات الثقالية الممثلة للدرجات المغتاطيسية الممثلة لدرجات الثبات الممثلة بالوحدات الثقالية الممثلة والممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدات الكتلة الذرية العددية أيضا
د محمد ماجد بخش
.2.8.8.8.2.8.8.2.8.8.8.8.2.8.8.8.8.2.8 من الناحية الشكلية أيضا ...2.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 وحتى ...8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 هذه الشكلية الممثلة مقننة
د محمد ماجد بخش
الغاية من التصنيف الدوري محاولة تحديد الكتلة عدديا بمعرف ومدلول الاتجاه الفراغي المحوري حتى يتسن تحديد درجة الثقل المغناطيسي بدلالة درجة الثقل الفراغي وهذا هو محور التمثيل للعناصر بوحدات العناصر

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