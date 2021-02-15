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بالفيديو..الكشف عن هوية المرافق للبلطان خلال الملاسنة مع عبدالغني

Time منذ ساعة
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بالفيديو..الكشف عن هوية المرافق للبلطان خلال الملاسنة مع عبدالغني

طلال الغامدي (صدى):
كشف الناقد الرياضي ماجد التويجري، عن هوية الشخص المرافق لرئيس نادي الشباب خالد البلطان، خلال الملاسنة مع المدير التنفيذي للنصر، حسين عبد الغني في المدرجات، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح التويجري أن هذا الشخص هو السائق الشخصي للبلطان، وفقا لما كشف عنه مصدر شبابي له.

وقال التويجري: " اسمه محسن العنزي ، واتصلت على واحد استفسر، والحين الخاص في سناب خمسة أو ستة جاوبوني بنفس الكلام "، مؤكدا أنه ليس عضو بمجلس إدارة النادي.

وكانت لجنة الانضباط، أعلنت عن إيقاف مسؤول نادي ‎النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق بشكل مؤقت، إضافة إلى حرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يومًا، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

Time واتساب
الشباب
خالد البلطان
حسين عبد الغني

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نستطيع وقد استطعت في بداياتي إصدار 17 كتاب حددت فيها جميع الانساق في 60000 ورقة حرقتهم رمزيا لعدم إعطاء الفكرة أكثر من أهمية عبارة : " تمثيل درجات الثقالة العددية المكافئة بانساق مختلفة بالوحدات الفراغية الممثلة للثقالة الفراغية المحورية البنائية "
abdul
هل احد فكر لايش ما انقرضت البيضات والاغنام والدواجن والابقار بالرغم من اننا نستهلكها يوميا بالملايين وفي العالم كله ؟ لماذا وزارة البيئة لا تشجّع وتموّل الشباب في عمل تربية / مزارع للضبب اذا كان وجودها مهما جدا بدل فرض غرامات بآلاف الريالات على المواطنين اللي يعشقون تناول لحم/ حساء الضب ؟ خلي المزارع تنتج ملايين منها وتباع في كل مدينة في السوبر ماركتات او المطاعم ، وتوظف الاف من الشباب والفتيات في تلك المزارع. لا تقوللي مايمكن عمل مفاقص او مزارع لها. تايلاند عاملة مزارع للصراصير لتغذية اطفال المدارس وجبة الغداء ، وكفى الله المؤمنين شر الغرامات .
د محمد ماجد بخش
المحاور اليابانية المعلن عنها في مايو 2020 من جامعة كيوتو تقسم شكلية العناصر كالتالي والإجابة من جدة 2.6.12.8.12.10.32.32.12 وهذه النقاط الممثلة للتوقف هي بناءات ثقالية ممثلة بعدد من البناءات المغناطيسية الأولية الممثلة لدرجات الثقالة الفراغية الممثلة للدرجات الفراغية الممثلة عدديا للوحدات الثقالية الممثلة للدرجات المغتاطيسية الممثلة لدرجات الثبات الممثلة بالوحدات الثقالية الممثلة والممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدات الكتلة الذرية العددية أيضا
د محمد ماجد بخش
.2.8.8.8.2.8.8.2.8.8.8.8.2.8.8.8.8.2.8 من الناحية الشكلية أيضا ...2.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 وحتى ...8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 هذه الشكلية الممثلة مقننة
د محمد ماجد بخش
الغاية من التصنيف الدوري محاولة تحديد الكتلة عدديا بمعرف ومدلول الاتجاه الفراغي المحوري حتى يتسن تحديد درجة الثقل المغناطيسي بدلالة درجة الثقل الفراغي وهذا هو محور التمثيل للعناصر بوحدات العناصر

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