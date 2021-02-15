حسين عبد الغني يتخذ إجراءاته ضد البلطان وسيبا

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن توجه حسين عبد الغني المدير التنفيذي لنادي النصر، لرفع دعوى تشهير وإساءة في النيابة العامة ضد البرازيلي سيبا لاعب الشباب وخالد البلطان رئيس النادي.
ويرفع عبد الغني دعوى تشهير أمام النيابة العامة ضد سيبا والبلطان، نافيًا قيامه بأي تصرف غير أخلاقي تجاه اللاعب المحترف، بحسب الرياضية.
وكان البلطان وسيبا قد اتهما حسين عبد الغني بوصف اللاعب بـ"القرد"، أثناء خروجه من الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط، أعلنت أمس الاثنين، عن إيقاف مسؤول نادي النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق بشكل مؤقت، إضافة إلى حرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يومًا، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.
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