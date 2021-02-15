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رغد صدام حسين: عصر والدي " الأفضل للعراقيين "

Time منذ 9 دقائق
Views 1215
رغد صدام حسين: عصر والدي " الأفضل للعراقيين "

بغداد (صدى):
صرحت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بأن عصر والدها كان الأفضل للعراقيين بشهادة الكثير.

وقالت رغد صدام حسين، في لقاءها بقناة " العربية ": " شهادتي مجروحة، بس أسمع من كثير من الناس أن وقتنا كان الناس عايشين بعز، وتقدير عالي، وما أحد يقدر يسئ إليهم " .

وأكدت رغد أن العراق كان مستقر رغم الصعوبات التي مر بها الناس، مضيفة: " على الأقل الأم كانت مطمئنة على أولادها وحياتها ورزقها بالقدر الممكن " .

وأشارت إلى عدم تمكن أحد من المساس بسلطة العراق في عصر صدام حسين، قائلة: " من يسيء إلى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل آخر قد يميل إلى القسوة ".

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العراق
رغد صدام حسين

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نستطيع وقد استطعت في بداياتي إصدار 17 كتاب حددت فيها جميع الانساق في 60000 ورقة حرقتهم رمزيا لعدم إعطاء الفكرة أكثر من أهمية عبارة : " تمثيل درجات الثقالة العددية المكافئة بانساق مختلفة بالوحدات الفراغية الممثلة للثقالة الفراغية المحورية البنائية "
abdul
هل احد فكر لايش ما انقرضت البيضات والاغنام والدواجن والابقار بالرغم من اننا نستهلكها يوميا بالملايين وفي العالم كله ؟ لماذا وزارة البيئة لا تشجّع وتموّل الشباب في عمل تربية / مزارع للضبب اذا كان وجودها مهما جدا بدل فرض غرامات بآلاف الريالات على المواطنين اللي يعشقون تناول لحم/ حساء الضب ؟ خلي المزارع تنتج ملايين منها وتباع في كل مدينة في السوبر ماركتات او المطاعم ، وتوظف الاف من الشباب والفتيات في تلك المزارع. لا تقوللي مايمكن عمل مفاقص او مزارع لها. تايلاند عاملة مزارع للصراصير لتغذية اطفال المدارس وجبة الغداء ، وكفى الله المؤمنين شر الغرامات .
د محمد ماجد بخش
المحاور اليابانية المعلن عنها في مايو 2020 من جامعة كيوتو تقسم شكلية العناصر كالتالي والإجابة من جدة 2.6.12.8.12.10.32.32.12 وهذه النقاط الممثلة للتوقف هي بناءات ثقالية ممثلة بعدد من البناءات المغناطيسية الأولية الممثلة لدرجات الثقالة الفراغية الممثلة للدرجات الفراغية الممثلة عدديا للوحدات الثقالية الممثلة للدرجات المغتاطيسية الممثلة لدرجات الثبات الممثلة بالوحدات الثقالية الممثلة والممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدات الكتلة الذرية العددية أيضا
د محمد ماجد بخش
.2.8.8.8.2.8.8.2.8.8.8.8.2.8.8.8.8.2.8 من الناحية الشكلية أيضا ...2.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 وحتى ...8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 هذه الشكلية الممثلة مقننة
د محمد ماجد بخش
الغاية من التصنيف الدوري محاولة تحديد الكتلة عدديا بمعرف ومدلول الاتجاه الفراغي المحوري حتى يتسن تحديد درجة الثقل المغناطيسي بدلالة درجة الثقل الفراغي وهذا هو محور التمثيل للعناصر بوحدات العناصر

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