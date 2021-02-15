رغد صدام حسين: عصر والدي " الأفضل للعراقيين "

بغداد (صدى):
صرحت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بأن عصر والدها كان الأفضل للعراقيين بشهادة الكثير.
وقالت رغد صدام حسين، في لقاءها بقناة " العربية ": " شهادتي مجروحة، بس أسمع من كثير من الناس أن وقتنا كان الناس عايشين بعز، وتقدير عالي، وما أحد يقدر يسئ إليهم " .
وأكدت رغد أن العراق كان مستقر رغم الصعوبات التي مر بها الناس، مضيفة: " على الأقل الأم كانت مطمئنة على أولادها وحياتها ورزقها بالقدر الممكن " .
وأشارت إلى عدم تمكن أحد من المساس بسلطة العراق في عصر صدام حسين، قائلة: " من يسيء إلى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل آخر قد يميل إلى القسوة ".
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