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" كفاءة " ينصح بإيقاف محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود

Time منذ 34 دقيقة
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" كفاءة " ينصح بإيقاف محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود

الرياض (صدى):
نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة " كفاءة " بإيقاف محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود أو عند التوقف لفترات طويلة، وذلك لتوفير استهلاك الطاقة.

وطالب المركز بالحرص على معرفة وتطبيق محتوى بطاقة اقتصاد الوقود عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة للفئة نفسها واختيار أفضلها توفيرًا للوقود.

وأشار المركز إلى أن شراء مركبة جديدة يعتمد على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة .. إلخ، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة.

وأوضح أن المحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

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الوقود
كفاءة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
٩٠
المشكله مو من المدرب المشكله في اللاعبين يا بن نافل خطوه غير موفقه منكم
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ...
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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