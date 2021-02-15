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خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الخطوات اللازمة للتقدم عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الخطوات تحميل التطبيق وتسجيل الدخول، ثم اختيار أيقونة لقاح كورونا وتعبئة طلب التقدم للحصول على موعد أخذ جرعات، وذلك بعد تحديد المستفيد من اللقاح والانتهاء من الاستبيان، ثم الحصول على خانة "التالي".

وأشارت الصحة إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوات، تصل رسالة إلى المتقدم، ثم يحصل على رسالة أخرى لإكمال إجراءات حجز الموعد عبر التطبيق، وذلك من خلال الضغط على لقاح كورونا في التطبيق وتحديد المستفيد، بعدها ستظهر معلومات الخدمة، ثم يبدأ المستخدم بتحديد مركز اللقاح وموعد الجرعة الأولى.

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الصحة
كورونا
صحتي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
فهاد
ياخي الطواقي يعجبهم المدح والجلد في الملاعب حتى مدرب ضمك صار يطقطق عليهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ريال مدريد اجل 😅😅😅😅😅
abdul
العرق دساس .
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ... .. لا تدقق يا دكتور الله يهديك .. هذا مجرد ترحيب باالإعلام يعني مجرد إعلان عن شيءٍ ما ، اما لو جاها ضيوف حقيقةً ، لهربت وهي تولول ، حياءاً وليس بخلاً .. انت ماسمعت بااللي يقول // للناس من ورا تراحيبهم مقاصد ..
زاير
نهي نصييب..

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