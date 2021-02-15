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بالفيديو.. التحالف: اعترضنا 515 طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. التحالف: اعترضنا 515 طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدميره لـ 515 طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي في تصريح لقناة العربية: "إن الميليشيا الحوثية تكبدت أكثر من 700 قتيل في آخر 4 أيام" ،.

وأضاف أن التحالف اعترض أكثر من 345 صاروخًا باليستيًّا و515 طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية، وقال أن المدنيين والأعيان المدنية خط أحمر.

وأكد العميد المالكي: "إن التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي ويدعم الجيش اليمني بالقوة الجوية والمدفعية" .

وأشار إلى أن التحالف أكد أن الحل السياسي في اليمن هو الأفضل منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن العملية الهجومية للميليشيات الحوثية على مأرب تقوض كل الجهود، لافتًا إلى أن العملية العسكرية جزء من الوصول للحل السياسي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
فهاد
ياخي الطواقي يعجبهم المدح والجلد في الملاعب حتى مدرب ضمك صار يطقطق عليهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ريال مدريد اجل 😅😅😅😅😅
abdul
العرق دساس .
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ... .. لا تدقق يا دكتور الله يهديك .. هذا مجرد ترحيب باالإعلام يعني مجرد إعلان عن شيءٍ ما ، اما لو جاها ضيوف حقيقةً ، لهربت وهي تولول ، حياءاً وليس بخلاً .. انت ماسمعت بااللي يقول // للناس من ورا تراحيبهم مقاصد ..
زاير
نهي نصييب..

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