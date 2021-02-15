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 نصائح يجب اتباعها أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1487
 نصائح يجب اتباعها أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة

علي القحطاني (صدى):
شدد المرور، على ضرورة  توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة، واتباع التعليمات التي تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطريق.

وأضاف المرور:" أثناء مرورك بجانب المركبات الثقيلة، احرص على ترك مسافة كافية تسمح للمركبات الثقيلة بالتوقف، الابتعاد عن النقاط العمياء، اترك مسافة أكبر عند التجاوز، افسح المجال للمركبات الثقيلة عند الانعطاف، استخدم إشارات التنبيه عند التجاوز ".

وكان المرور كشف عن شروط تبديل اللوحات لنفس المالك لكلتا المركبتين بالتفصيل، وتشمل يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.

Time واتساب
المرور
شروط
نصائح

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
فهاد
ياخي الطواقي يعجبهم المدح والجلد في الملاعب حتى مدرب ضمك صار يطقطق عليهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ريال مدريد اجل 😅😅😅😅😅
abdul
العرق دساس .
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ... .. لا تدقق يا دكتور الله يهديك .. هذا مجرد ترحيب باالإعلام يعني مجرد إعلان عن شيءٍ ما ، اما لو جاها ضيوف حقيقةً ، لهربت وهي تولول ، حياءاً وليس بخلاً .. انت ماسمعت بااللي يقول // للناس من ورا تراحيبهم مقاصد ..
زاير
نهي نصييب..

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