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الفالح يوضح هدف قرار التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مركز إقليمي بالمملكة

Time منذ ساعة
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الفالح يوضح هدف قرار التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مركز إقليمي بالمملكة

الرياض (صدى):
أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الإثنين أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية، التي لها مركز إقليمي في المملكة، سينعكس إيجابيًا في خلق آلاف الوظائف للمواطنين.

وقال الفالح أن القرار الذي أعلن عنه اليوم سيُسهم كذلك في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

يذكر أن حكومة المملكة أعلنت مساء اليوم عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

Time واتساب
المملكة
الفالح
وزارة الاستثمار

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
فهاد
ياخي الطواقي يعجبهم المدح والجلد في الملاعب حتى مدرب ضمك صار يطقطق عليهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ريال مدريد اجل 😅😅😅😅😅
abdul
العرق دساس .
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ... .. لا تدقق يا دكتور الله يهديك .. هذا مجرد ترحيب باالإعلام يعني مجرد إعلان عن شيءٍ ما ، اما لو جاها ضيوف حقيقةً ، لهربت وهي تولول ، حياءاً وليس بخلاً .. انت ماسمعت بااللي يقول // للناس من ورا تراحيبهم مقاصد ..
زاير
نهي نصييب..

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