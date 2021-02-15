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الشؤون البلدية توضح لائحة الغرامات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد

Time منذ 10 دقائق
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الشؤون البلدية توضح لائحة الغرامات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان، اليوم الإثنين، لائحة الغرامات البلدية المتعلقة بالمخالفات للسكن الجماعي للأفراد، حيث تم البدء في تسيير جولات رقابية وتطبيق الغرامات والمخالفات.

وأشارت اللائحة إلى أن الغرامة تصل إلى 30 ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال، أما في المرة الثالثة تصل إلى 50 ألف ريال.

وفي يوليو الماضي، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك سعياً إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.

Time واتساب
وزارة الشؤون البلدية

أحدث التعليقات

عين الصقر
نفسي اعرف ايش حكاية البنزين إذا رفعوه فووووق وإذا رخصوه بهللتين أو ثلاث لانقول عشان نواكب الأسعار العالميه واحنا نغذي ثلث العالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اووووووه ياراسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو منى
بنو زعيق مثل الاطرش في الزفة كل واحد يدربي راسة جمهور مغيب.

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