شاهد.. لوشيسكو لم يتمالك نفسه من البكاء أثناء وداع لاعبي الهلال 

ماجد محمد (صدى):
دخل الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق لفريق الهلال، في نوبة بكاء خلال حديثه الأول بعد رحيله عن تدريبه.
رصد مقطع فيديو لقطات مؤثرة من وداع لاعبي الهلال والإدارة للمدير الفني الروماني بعد انتهاء مهمته، وتحدث فيه لوشيسكو عن شعوره بعد الإقالة.
وأضاف لوشيسكو: " أعلم أنها لحظات حزينة، هي كذلك بالنسبة لي ولطاقمي المساعد، حان الوقت لنقول وداعا ".
ولفت: " بعد فترة مذهلة قضيناها معا، الشيء الوحيد الذي سيظل في ذاكرتي هو التقدير الذي حظيت به من جميع الموجودين هنا ".
وقال: " لا أبكي لمجرد البكاء، إنها مشاعر طبيعية أحس بها، مررنا بلحظات رائعة حققنا خلالها ما نريد"، متابعا: " عملنا بجد والعلاقة بيننا جيدة، صنعنا ذكريات جيدة بعدما كتبنا التاريخ سويا، توجنا معا بلقب دوري أبطال آسيا والدوري وكأس الملك، كما حققنا معدل نقاط مرتفع وسجلنا أهدافا كثيرة، شكرا لكم ".
وكانت إدارة الهلال قررت إقالة لوشيسكو، بعد موسم ونصف له مع الفريق، عقب الخسارة المفاجئة ضد ضمك، مساء الأحد، في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، على أن يتولى البرازيلي روجيرو ميكالي المهمة خلفا له.