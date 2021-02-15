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طريقة حماية الخصوصيات في تطبيق واتساب

Time منذ 44 دقيقة
Views 1485
طريقة حماية الخصوصيات في تطبيق واتساب

وكالات (صدى):
وجّه خبراء التكنولوجيا وتقنية المعلومات عددًا من النصائح الهامة للمستخدمين لضمان حماية خصوصيتهم عبر واتساب.

ويوفر تطبيق واتساب إعداد التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا لجميع المستخدمين، ما يعني أن ما يتم إرساله عبر التطبيق يظل مقتصرًا على المستخدم والأشخاص الذين يتواصل معهم، ولا يمكن لأي شخص حتى العاملين في واتساب أو فيسبوك قراءة محتوى الرسائل التي ترسلها.

ويتيح تطبيق واتسآب للمستخدمين خاصية حماية خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم من خلال اتباع عدد من الإجراءات ومنها إيقاف خاصية آخر ظهور وذلك من خلال الضغط على إعدادت التطبيق واختيار الحساب، ثم الخصوصية وتحت قسم من يستطيع أن يرى معلوماتي الشخصية، ستجد خيارًا بعنوان آخر ظهور؛ اضغط عليه.

وفي حال عدم الرغبة في وصول أي شخص لديه رقم هاتفك إلى صورة حسابك في واتساب فيمكن ضبط ذلك، من خلال الضغط على النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى في واجهة التطبيق، ثم الضغط على خيار الإعدادات والنقر على خيار الحساب ثم الخصوصية ثم اضغط على خيار صورة الحساب وقم بتحديد خيار لا أحد.

Time واتساب
واتساب
الانتلانت

أحدث التعليقات

عين الصقر
نفسي اعرف ايش حكاية البنزين إذا رفعوه فووووق وإذا رخصوه بهللتين أو ثلاث لانقول عشان نواكب الأسعار العالميه واحنا نغذي ثلث العالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اووووووه ياراسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو منى
بنو زعيق مثل الاطرش في الزفة كل واحد يدربي راسة جمهور مغيب.

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