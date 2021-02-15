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بالفيديو.. عسيري يوضح سبب تحول كورونا إلى جائحة 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1626
بالفيديو.. عسيري يوضح سبب تحول كورونا إلى جائحة 

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، إن كورونا تحول إلى جائحة لأنه فيروس حيواني جديد لم يعرفه الجسم البشري سابق.

وأضاف عبدالله عسيري خلال حواره ببرنامج " في الصورة "، قائلا:" كورونا ليس له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية "، مشيرا:" إذا زادت مناعة الناس من ‎كوفيد19، انتهت الجائحة ".

‏وأوضح أن "كورونا" لدية آلية ذاتية لتصحيح أخطائه وطفراته القادمة قد تجعله أقل ضراوة في إصابة الجسم بالمرض،ولكن أكثر قدرة على الانتشار.

 

وتابع:" قد نجد أنفسنا مضطرين للتطعيم منه كل سنة لمواكبة تحوراته المتعددة ".

Time واتساب
كورونا
عبدالله عسيري
جائحة
‎كوفيد19

أحدث التعليقات

عين الصقر
نفسي اعرف ايش حكاية البنزين إذا رفعوه فووووق وإذا رخصوه بهللتين أو ثلاث لانقول عشان نواكب الأسعار العالميه واحنا نغذي ثلث العالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اووووووه ياراسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو منى
بنو زعيق مثل الاطرش في الزفة كل واحد يدربي راسة جمهور مغيب.

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