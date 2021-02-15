بالفيديو.. عسيري يوضح سبب تحول كورونا إلى جائحة 

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، إن كورونا تحول إلى جائحة لأنه فيروس حيواني جديد لم يعرفه الجسم البشري سابق.
وأضاف عبدالله عسيري خلال حواره ببرنامج " في الصورة "، قائلا:" كورونا ليس له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية "، مشيرا:" إذا زادت مناعة الناس من كوفيد19، انتهت الجائحة ".
وأوضح أن "كورونا" لدية آلية ذاتية لتصحيح أخطائه وطفراته القادمة قد تجعله أقل ضراوة في إصابة الجسم بالمرض،ولكن أكثر قدرة على الانتشار.
وتابع:" قد نجد أنفسنا مضطرين للتطعيم منه كل سنة لمواكبة تحوراته المتعددة ".