الاتفاق يعلن آخر التطورات الصحية لـ مبولحي

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الاتفاق تماثل الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الفريق للشفاء وعودته للتدريبات الجماعية بعد الإصابة التي لحقت به وغيبته طويلاً عن الملاعب.
وقال حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر أن رايس مبولحي أنهى برنامجه العلاجي بعد تعرضه للإصابة، وبدأ تدريباته بشكل منفرد قبل الالتحاق بتدريبات الفريق الجماعية.
وكان رايس مبولحي قد تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، مطلع يناير الماضي، قبل مباراة الاتفاق ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين