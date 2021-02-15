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توكلنا يكشف عن حلول لمواجهة مشاكل التسجيل في التطبيق

Time منذ 23 دقيقة
Views 1364
توكلنا يكشف عن حلول لمواجهة مشاكل التسجيل في التطبيق

عادل الحربي (صدى):
كشف تطبيق توكلنا، عن حلول لمواجهة مشاكل التسجيل في التطبيق، مضيفا:" يمكن التواصل مباشرة مع الدعم الفني عبر القنوات الموجودة في الشاشة الرئيسة للتسجيل ".

 

وكان توكلنا، أكد أن صلاحية الموقع الجغرافي مطلوبة ولإتمام الموافقة عليها؛ ينبغي الذهاب إلى إعدادات الهاتف واختيار الترخيص، ثم الموقع الجغرافي، ويلي ذلك اختيار أيقونة السماح طوال الوقت، ثم التأكد من تشغيل خدمات الموقع للجهاز.

يذكر أن هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، أطلقت في مايو الماضي تطبيق توكلنا، ضمن دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

abdul
لا تنس الثمانية نسوان من الموساد اللاتي مهدن الطريق لهذا التعاطف والتصهين كما اعترف به رئيس الموساد يوسي كوهين.
سعـــ ابومحمد ــد
انت اكبر غلطة انك تكون كابتن للزعيم لكن هي ارزاق توزع
abdul
"...اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة." ثمّ ماذا ؟ كيف تعاملت الشرطة والدولة التي نحسن الظن بها كدولة اسلامية وصديقة مع شكوى الوالدين ومع هذا الطبيب ومع المشترِي . عدم ذكر باقي الخبر والاهم يعطي انطباعا سيئا على باكستان وعلى مسلمي أسيا بصفة عامة ، خاصة واهل الجزيرة يعرفون مدى تعلق الباكستانيين ب " بذورة " تبعهم ، ويتشحطط من أجلهم في دول المهجر.
دكتور رايق بن فايق
رجال الأمن في السعودية مضرب مثل للعالم شجاعه في الحق وعدل بين الناس بسبب إيمانهم بالله العظيم ثم شعورهم بالمسؤولية والأمانة شكرا لهم جميعا
دكتور رايق بن فايق
رجال الأمن في السعودية مضرب مثل للعالم شجاعه في الحق وعدل بين الناس بسبب إيمانهم بالله العظيم ثم شعورهم بالمسؤولية والأمانة شكرا لهم جميعا

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