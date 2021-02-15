الشايع يقترب من تدريب شباب الهلال

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تخطط للتعاقد مع اللاعب السابق تركي الشايع لقيادة فريق درجة الشباب تحت 19 سنة.
وقالت مصادر أن إدارة الهلال تتجه لتكليف اللاعب السابق تركي الشايع لقيادة فريق درجة الشباب تحت 19 سنة، خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي الذي بدأ مهمته مع الفريق الكروي الأول، وفقا لـ "الجزيرة".
يذكر أن نادي الهلال كلف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام ضمك في الجولة الـ18 من دوري المحترفين.