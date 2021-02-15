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الشايع يقترب من تدريب شباب الهلال

Time منذ ساعة
Views 2111
الشايع يقترب من تدريب شباب الهلال

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تخطط للتعاقد مع اللاعب السابق تركي الشايع لقيادة فريق درجة الشباب تحت 19 سنة.

وقالت مصادر أن إدارة الهلال تتجه لتكليف اللاعب السابق تركي الشايع لقيادة فريق درجة الشباب تحت 19 سنة، خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي الذي بدأ مهمته مع الفريق الكروي الأول، وفقا لـ "الجزيرة".

يذكر أن نادي الهلال كلف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام ضمك في الجولة الـ18 من دوري المحترفين.

Time واتساب
الهلال
الشايع

أحدث التعليقات

abdul
لا تنس الثمانية نسوان من الموساد اللاتي مهدن الطريق لهذا التعاطف والتصهين كما اعترف به رئيس الموساد يوسي كوهين.
سعـــ ابومحمد ــد
انت اكبر غلطة انك تكون كابتن للزعيم لكن هي ارزاق توزع
abdul
"...اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة." ثمّ ماذا ؟ كيف تعاملت الشرطة والدولة التي نحسن الظن بها كدولة اسلامية وصديقة مع شكوى الوالدين ومع هذا الطبيب ومع المشترِي . عدم ذكر باقي الخبر والاهم يعطي انطباعا سيئا على باكستان وعلى مسلمي أسيا بصفة عامة ، خاصة واهل الجزيرة يعرفون مدى تعلق الباكستانيين ب " بذورة " تبعهم ، ويتشحطط من أجلهم في دول المهجر.
دكتور رايق بن فايق
رجال الأمن في السعودية مضرب مثل للعالم شجاعه في الحق وعدل بين الناس بسبب إيمانهم بالله العظيم ثم شعورهم بالمسؤولية والأمانة شكرا لهم جميعا
دكتور رايق بن فايق
رجال الأمن في السعودية مضرب مثل للعالم شجاعه في الحق وعدل بين الناس بسبب إيمانهم بالله العظيم ثم شعورهم بالمسؤولية والأمانة شكرا لهم جميعا

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