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شاهد.. تعليق رغد صدام حسين على استخدام والدها القسوة في حكمه للبلاد

Time منذ 40 دقيقة
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شاهد.. تعليق رغد صدام حسين على استخدام والدها القسوة في حكمه للبلاد

بغداد (صدى):
قالت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إن العراق مر بمراحل صعبة يرفضها كل مواطن عراقي، لافتة إلى أن الإنسان العراقي أيام صدام حسين كان يعيش حياة طبيعية.

وأشارت رغد خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن الحرية التي تزيف وتغلف بالأسلحة والقتل لا يريدها أي مواطن عراقي، موضحة أن العراق ميزان المنطقة وليس من السهولة أن يعيش الإنسان رخاء دون إزعاج الآخرين.

وأردفت أن والدها لم يكن عاشقا للحروب كما يقال، ولكن بعض القرارات التي كان يتخذها الرئيس صدام حسين كانت تتطلب قسوة، مبدية قلقها من تقسيم العراق.

وتابعت:" كنت الأقرب للأولاد، أقلدهما في حركاتهما واللعب معهما "، مشيرة:" عشت مع عدي وقصي طفولة جميلة وكانا يخافا علي كثيرا، وكانا مثل الدرع حولي ".

Time واتساب
العراق
صدام حسين
رغد صدام حسين
القسوة

أحدث التعليقات

abdul
لا تنس الثمانية نسوان من الموساد اللاتي مهدن الطريق لهذا التعاطف والتصهين كما اعترف به رئيس الموساد يوسي كوهين.
سعـــ ابومحمد ــد
انت اكبر غلطة انك تكون كابتن للزعيم لكن هي ارزاق توزع
abdul
"...اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة." ثمّ ماذا ؟ كيف تعاملت الشرطة والدولة التي نحسن الظن بها كدولة اسلامية وصديقة مع شكوى الوالدين ومع هذا الطبيب ومع المشترِي . عدم ذكر باقي الخبر والاهم يعطي انطباعا سيئا على باكستان وعلى مسلمي أسيا بصفة عامة ، خاصة واهل الجزيرة يعرفون مدى تعلق الباكستانيين ب " بذورة " تبعهم ، ويتشحطط من أجلهم في دول المهجر.
دكتور رايق بن فايق
رجال الأمن في السعودية مضرب مثل للعالم شجاعه في الحق وعدل بين الناس بسبب إيمانهم بالله العظيم ثم شعورهم بالمسؤولية والأمانة شكرا لهم جميعا
دكتور رايق بن فايق
رجال الأمن في السعودية مضرب مثل للعالم شجاعه في الحق وعدل بين الناس بسبب إيمانهم بالله العظيم ثم شعورهم بالمسؤولية والأمانة شكرا لهم جميعا

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