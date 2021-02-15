شاهد.. تعليق رغد صدام حسين على استخدام والدها القسوة في حكمه للبلاد

بغداد (صدى):
قالت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إن العراق مر بمراحل صعبة يرفضها كل مواطن عراقي، لافتة إلى أن الإنسان العراقي أيام صدام حسين كان يعيش حياة طبيعية.
وأشارت رغد خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن الحرية التي تزيف وتغلف بالأسلحة والقتل لا يريدها أي مواطن عراقي، موضحة أن العراق ميزان المنطقة وليس من السهولة أن يعيش الإنسان رخاء دون إزعاج الآخرين.
وأردفت أن والدها لم يكن عاشقا للحروب كما يقال، ولكن بعض القرارات التي كان يتخذها الرئيس صدام حسين كانت تتطلب قسوة، مبدية قلقها من تقسيم العراق.
وتابعت:" كنت الأقرب للأولاد، أقلدهما في حركاتهما واللعب معهما "، مشيرة:" عشت مع عدي وقصي طفولة جميلة وكانا يخافا علي كثيرا، وكانا مثل الدرع حولي ".