مدرب ضمك: سعيد بهزيمة ريال مدريد آسيا

طلال الغامدي (صدى):
أبدى الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، سعادته بالانتصار التاريخي أمام الفريق الأزرق بهدف دون رد، حيث وصف الهلال بريال مدريد آسيا، خلال حديثه مع الصحافة الكرواتية.
وقال كريشمير في تصريحات لصحيفة "دالماتينسكي" الكرواتية، الإثنين: "لمن لا يعرف الهلال، فقد فاز بدوري أبطال آسيا 2019، وهو الفريق الأكثر حصدًا للألقاب في المملكة".
وتابع: "إنه فريق تزيد قيمته عن 100 مليون يورو، يُطلق عليهم اسم ريال مدريد الآسيوي، وقد تم اختيارهم كأفضل نادٍ في آسيا في القرن الماضي. بالنسبة لنا، كانت تلك المباراة عملياً فرصتنا الأخيرة للاستمرار في الصراع من أجل البقاء، نحن نقاتل حتى آخر لحظة".
وأكد مدرب ضمك على سعادته بأن لاعبي فريقه استغلوا الفرص التي أُتيحت لهم ضد الهلال.