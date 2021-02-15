الأعداد السابقة للصحيفة

توكلنا يوضح موقف المقيم المنتهية إقامته وحامل الخروج النهائي من التسجيل

Time منذ 16 دقيقة
Views 1369
توكلنا يوضح موقف المقيم المنتهية إقامته وحامل الخروج النهائي من التسجيل

الرياض (صدى):
قال تطبيق توكلنا أن من لديه هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية، يمكنه التسجيل في التطبيق، في حين أن المقيم الذي لديه تاشيرة خروج نهائي لا يمكنه التسجيل في التطبيق.

وأوضح التطبيق عبر حسابه في تويتر أن التسجيل لحاملي هوية «زائر» يتطلب الوجود داخل المملكة وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، ومن ثم إدخال رقم الجوال وكلمة المرور، ويمكن للزائر تسجيل كل تابع برقم جوازه، وستظهر له الحالة الصحية الخاصة بكل تابع.

وأضاف أنه يسمح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار الخدمات ثم أفراد الأسرة والمكفولين، مشيرا إلى أن الخدمات يتم تقديمها من خلال موقع «توكلنا» الإلكتروني، ومن خلال تطبيق توكلنا للأجهزة الذكية، ولا توجد منصات أو تطبيقات أخرى.

Time واتساب
توكلنا
المقيمبن

أحدث التعليقات

احمد حسين
نسأل الله العظيم ان يسدد خطاهم، هم رجال الله، في الأرض، عفاكم ربي من كل شر،، فعلا رجال أمن يبيضون الوجوه والقلوب،، حفظكم الباري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
زائر
طلع وعليه فاتوره 5000 ريال صارت في كوتي لو فصلو التيار كان سددو في وقت غير تحذير ولافصلت ولاشي الان دور عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

أخر الأخبار

‏وزير الصحة يكشف عن مفاجأة سارة للجميع عن لقاح كورونا 
‏وزير الصحة يكشف عن مفاجأة سارة للجميع عن لقاح كورونا 
Time منذ 6 دقائق Views 1305
توكلنا يوضح موقف المقيم المنتهية إقامته وحامل الخروج النهائي من التسجيل
توكلنا يوضح موقف المقيم المنتهية إقامته وحامل الخروج النهائي من التسجيل
Time منذ 16 دقيقة Views 1369
موعد إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات والمؤسسات الأجنبية
موعد إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات والمؤسسات الأجنبية
Time منذ 22 دقيقة Views 1391
عريس يضرب مصور
عريس يضرب مصور
Time منذ 26 دقيقة Views 202
ياسر القحطاني : الهلال لا يشبع من البطولات
ياسر القحطاني : الهلال لا يشبع من البطولات
Time منذ 28 دقيقة Views 168
شاهد.. طريقة وصول الرسائل التحذيرية المصحوبة بنغمة صوتية مميزة
شاهد.. طريقة وصول الرسائل التحذيرية المصحوبة بنغمة صوتية مميزة
Time منذ 28 دقيقة Views 1534
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 28 دقيقة Views 190
وليد الفراج يقدم مقترح بشأن إقامة نهائي البطولة العربية
وليد الفراج يقدم مقترح بشأن إقامة نهائي البطولة العربية
Time منذ 44 دقيقة Views 1610
" الزكاة " تكشف العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية 
" الزكاة " تكشف العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية 
Time منذ 51 دقيقة Views 1497
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد
Time منذ ساعة Views 1787