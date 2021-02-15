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‏وزير الصحة يكشف عن مفاجأة سارة للجميع عن لقاح كورونا 

Time منذ 6 دقائق
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‏وزير الصحة يكشف عن مفاجأة سارة للجميع عن لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
زف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بشأن لقاح كورونا.

وقال توفيق الربيعة:" وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة ".

ودعا وزير الصحة، الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، أعلن عن تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 341 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 363,926 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6438 حالة وفاة.

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وزير الصحة
لقاح كورونا
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أحدث التعليقات

احمد حسين
نسأل الله العظيم ان يسدد خطاهم، هم رجال الله، في الأرض، عفاكم ربي من كل شر،، فعلا رجال أمن يبيضون الوجوه والقلوب،، حفظكم الباري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
زائر
طلع وعليه فاتوره 5000 ريال صارت في كوتي لو فصلو التيار كان سددو في وقت غير تحذير ولافصلت ولاشي الان دور عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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