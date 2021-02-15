الأعداد السابقة للصحيفة

وليد الفراج يقدم مقترح بشأن إقامة نهائي البطولة العربية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1610
وليد الفراج يقدم مقترح بشأن إقامة نهائي البطولة العربية

طلال الغامدي (صدى):
قدم الإعلامي وليد الفراج، مقترحًا يعجل من شأنه إقامة نهائي البطولة العربية، بين فريقين الاتحاد والرجاء المغربي.

وقال الفراج عبر حسابه الشخصي "تويتر"، "اعتذرت المغرب عن استضافة مباراة الوداد المغربى امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي في دوري ابطال افريقيا وتقرر نقلها الى القاهرة يوم 19 فبراير".

وأضاف : "هل اتضحت الصورة امام الإتحاد العربي بأن نهائي الاتحاد السعودي مع الرجاء المغربي لن يقام قريبا ، الحل نقل النهائي إلى جدة او القاهرة مثلا".

وفي وق وقت سابق، كشفت تقارير صحفية، الموعد المبدئي لإقامة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، "البطولة العربية"، والمقترح إقامته في مارس المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد حسين
نسأل الله العظيم ان يسدد خطاهم، هم رجال الله، في الأرض، عفاكم ربي من كل شر،، فعلا رجال أمن يبيضون الوجوه والقلوب،، حفظكم الباري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
زائر
طلع وعليه فاتوره 5000 ريال صارت في كوتي لو فصلو التيار كان سددو في وقت غير تحذير ولافصلت ولاشي الان دور عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

أخر الأخبار

‏وزير الصحة يكشف عن مفاجأة سارة للجميع عن لقاح كورونا 
‏وزير الصحة يكشف عن مفاجأة سارة للجميع عن لقاح كورونا 
Time منذ 6 دقائق Views 1293
توكلنا يوضح موقف المقيم المنتهية إقامته وحامل الخروج النهائي من التسجيل
توكلنا يوضح موقف المقيم المنتهية إقامته وحامل الخروج النهائي من التسجيل
Time منذ 16 دقيقة Views 1361
موعد إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات والمؤسسات الأجنبية
موعد إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات والمؤسسات الأجنبية
Time منذ 22 دقيقة Views 1388
عريس يضرب مصور
عريس يضرب مصور
Time منذ 26 دقيقة Views 202
ياسر القحطاني : الهلال لا يشبع من البطولات
ياسر القحطاني : الهلال لا يشبع من البطولات
Time منذ 27 دقيقة Views 168
شاهد.. طريقة وصول الرسائل التحذيرية المصحوبة بنغمة صوتية مميزة
شاهد.. طريقة وصول الرسائل التحذيرية المصحوبة بنغمة صوتية مميزة
Time منذ 27 دقيقة Views 1528
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 28 دقيقة Views 190
وليد الفراج يقدم مقترح بشأن إقامة نهائي البطولة العربية
وليد الفراج يقدم مقترح بشأن إقامة نهائي البطولة العربية
Time منذ 43 دقيقة Views 1610
" الزكاة " تكشف العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية 
" الزكاة " تكشف العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية 
Time منذ 50 دقيقة Views 1492
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد
Time منذ ساعة Views 1787