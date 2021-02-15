وليد الفراج يقدم مقترح بشأن إقامة نهائي البطولة العربية

طلال الغامدي (صدى):
قدم الإعلامي وليد الفراج، مقترحًا يعجل من شأنه إقامة نهائي البطولة العربية، بين فريقين الاتحاد والرجاء المغربي.
وقال الفراج عبر حسابه الشخصي "تويتر"، "اعتذرت المغرب عن استضافة مباراة الوداد المغربى امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي في دوري ابطال افريقيا وتقرر نقلها الى القاهرة يوم 19 فبراير".
وأضاف : "هل اتضحت الصورة امام الإتحاد العربي بأن نهائي الاتحاد السعودي مع الرجاء المغربي لن يقام قريبا ، الحل نقل النهائي إلى جدة او القاهرة مثلا".
وفي وق وقت سابق، كشفت تقارير صحفية، الموعد المبدئي لإقامة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، "البطولة العربية"، والمقترح إقامته في مارس المقبل.