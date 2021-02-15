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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد

Time منذ 59 دقيقة
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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد

الرياض (صدى):
كشف الكرملين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص صفقة " أوبك+ ".

 

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان لها:" بوتين والأمير محمد بن سلمان أكدا تطلع روسيا والسعودية إلى مواصلة التنسيق المكثف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة ".

وأشارت:" بوتين بحث مع الأمير محمد بن سلمان تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في ضوء الذكرى الـ95 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ".

 

وعبر الجانبان عن الاهتمام بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الاتصال مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية استخدام لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا في السعودية "، بحسب " روسيا اليوم ".

وتابعت الرئاسة الروسية، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان تناولًا أيضًا الملفات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج.

Time واتساب
ولي العهد
بوتين
مكالمة هاتفية
صفقة أوبك+

أحدث التعليقات

احمد حسين
نسأل الله العظيم ان يسدد خطاهم، هم رجال الله، في الأرض، عفاكم ربي من كل شر،، فعلا رجال أمن يبيضون الوجوه والقلوب،، حفظكم الباري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
زائر
طلع وعليه فاتوره 5000 ريال صارت في كوتي لو فصلو التيار كان سددو في وقت غير تحذير ولافصلت ولاشي الان دور عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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