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تغريدة مثيرة للدويش بخصوص ممارسة العنصرية ضد اللاعبين 

Time منذ ساعة
Views 1914
تغريدة مثيرة للدويش بخصوص ممارسة العنصرية ضد اللاعبين 

ماجد محمد (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، تغريدة مثيرة للهجوم على رئيس الشباب خالد البلطان، بسبب دخوله في مشادة كلامية مع المدير التنفيذي للنصر، حسين عبد الغني.

 

وأضاف محمد الدويش: " هل ستمر وصلة التجاوزات كما مرت قصة جمهور الباصات، وكما مرت سنوات ضد الأهلي وجمهوره حافلة بالإساءات؟ ".

 

وأشار محمد الدويش:" إذا كان هناك من مارس عنصرية ضد اللاعب فيأخذ حقه بالقانون وليس بلسان رئيسه! ".

 

وتابع: " في حزم الراحل فيصل بن فهد.. حاول شرفي الاعتداء على حكم فما عاد لمنزله إلّا ممنوعًا واقتحم إداري الملعب فما خرج منه إلّا مشطوبًا، وبصق لاعب على حكم فما انتهت المباراة إلّا موقوفا ".

Time واتساب
النصر
الشباب
محمد الدويش
خالد البلطان
حسين عبد الغني
عنصرية
تغريدة

أحدث التعليقات

احمد حسين
نسأل الله العظيم ان يسدد خطاهم، هم رجال الله، في الأرض، عفاكم ربي من كل شر،، فعلا رجال أمن يبيضون الوجوه والقلوب،، حفظكم الباري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
زائر
طلع وعليه فاتوره 5000 ريال صارت في كوتي لو فصلو التيار كان سددو في وقت غير تحذير ولافصلت ولاشي الان دور عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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