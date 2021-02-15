تغريدة مثيرة للدويش بخصوص ممارسة العنصرية ضد اللاعبين 

ماجد محمد (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، تغريدة مثيرة للهجوم على رئيس الشباب خالد البلطان، بسبب دخوله في مشادة كلامية مع المدير التنفيذي للنصر، حسين عبد الغني.
وأضاف محمد الدويش: " هل ستمر وصلة التجاوزات كما مرت قصة جمهور الباصات، وكما مرت سنوات ضد الأهلي وجمهوره حافلة بالإساءات؟ ".
وأشار محمد الدويش:" إذا كان هناك من مارس عنصرية ضد اللاعب فيأخذ حقه بالقانون وليس بلسان رئيسه! ".
وتابع: " في حزم الراحل فيصل بن فهد.. حاول شرفي الاعتداء على حكم فما عاد لمنزله إلّا ممنوعًا واقتحم إداري الملعب فما خرج منه إلّا مشطوبًا، وبصق لاعب على حكم فما انتهت المباراة إلّا موقوفا ".