طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات الولادة

إسلام آباد (صدى):
آثار طبيب في باكستان موجة غضب واستهجان لدى كثير من الناس بعدما أقدم على بيع طفل حديث الولادة لعجز والديه عن دفع نفقات المستشفى.
وقال موقع" قناة الحرة" أن رجل قد أحضر زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإنجاب طفلهما، وبعد أن أنجبت الأم طفلها بسلامة تفاجئ بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزين عن دفعهما بسبب ضيق ذات اليد.
وعرض عليهما الطبيب أن يبعا المولود لتسديد فاتورة المستشفى ولكن الوالدين رفضا الأمر بحزم وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما، وباع الطبيب الطفل، رغما عن إرادة الأم والأب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة.