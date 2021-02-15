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طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات الولادة

Time منذ 12 دقيقة
Views 348
طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات الولادة

إسلام آباد (صدى):
آثار طبيب في باكستان موجة غضب واستهجان لدى كثير من الناس بعدما أقدم على بيع طفل حديث الولادة لعجز والديه عن دفع نفقات المستشفى.

وقال موقع" قناة الحرة" أن رجل قد أحضر زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإنجاب طفلهما، وبعد أن أنجبت الأم طفلها بسلامة تفاجئ بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزين عن دفعهما بسبب ضيق ذات اليد.

وعرض عليهما الطبيب أن يبعا المولود لتسديد فاتورة المستشفى ولكن الوالدين رفضا الأمر بحزم وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما، وباع الطبيب الطفل، رغما عن إرادة الأم والأب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة.

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رضيع
بيع

أحدث التعليقات

العدناني
عسى العيشة فيه صالحة ويقل سعر العقار في الارض
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
العدناني
والله إن رجال الأمن في ذا البلد يبيضون الوجه ويطيبون الخاطر خفظ الله المملكة ورجالها
خبير زمانه
نعرف الاعب الاجنبي لن يكذب ويبتلي عبدالغني وحسين عارفيه من يوم كان لاعب وهو مشكلجي نتمنى تطبيق النظام بكل حزم لان الاعب البرازيلي يريد تصعيد الامر للاتحاد الدولي وسوف يغطى الامر اعلاميا و يؤثر على سمعه السعودية رياضيا
راي
انتم تسخرون من الفرق وتضعون لاعبي فربقكم فوق الكل وسقطو وسقطتو معهم بسخريتكم من الاخرين اشربو الكاس اللذي مليتوه بحقدكم وتعصبكم ضد الاخرين,,

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