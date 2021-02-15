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الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن موطن تفشي كورونا

Time منذ 28 دقيقة
Views 1679
الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن موطن تفشي كورونا

جنيف (صدى):
كشف محققون من منظمة الصحة العالمية عن وجود مؤشرات بأن تفشي فيروس كورونا في ووهان الصينية في ديسمبر 2019 كان أكثر اتساعا مما كان يعتقد سابقا، في وقت يسعى فيه الخبراء للوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم من المدينة التي لم تسمح لهم سلطاتها بفحصها.

وأكد المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة، بيتر إمبرك إن البعثة وجدت عدة علامات على أن انتشار 2019 كان واسع النطاق، وأن هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر، وفقا لشبكة سي إن إن الأميركية.

وأشار إلي أنه تمت اتاحة الفرصة أمام المحققين للتحدث مع أول مريض بـكوفيد-19 وهو في الأربعينات من عمره، وليس لديه سجل سفر، وتم التأكد من إصابته في يوم 8 ديسمبر 2019، مؤكدا أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وما حولها في ديسمبر 2019، ومن بين هؤلاء 100 إصابة تم تأكيدها خلال الاختبارات المعملية و74 حالة أخرى من خلال التشخيص السريري لأعراض المريض.

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الصحة
كورونا
ووهان

أحدث التعليقات

العدناني
عسى العيشة فيه صالحة ويقل سعر العقار في الارض
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
العدناني
والله إن رجال الأمن في ذا البلد يبيضون الوجه ويطيبون الخاطر خفظ الله المملكة ورجالها
خبير زمانه
نعرف الاعب الاجنبي لن يكذب ويبتلي عبدالغني وحسين عارفيه من يوم كان لاعب وهو مشكلجي نتمنى تطبيق النظام بكل حزم لان الاعب البرازيلي يريد تصعيد الامر للاتحاد الدولي وسوف يغطى الامر اعلاميا و يؤثر على سمعه السعودية رياضيا
راي
انتم تسخرون من الفرق وتضعون لاعبي فربقكم فوق الكل وسقطو وسقطتو معهم بسخريتكم من الاخرين اشربو الكاس اللذي مليتوه بحقدكم وتعصبكم ضد الاخرين,,

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