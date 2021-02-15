الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن موطن تفشي كورونا

جنيف (صدى):
كشف محققون من منظمة الصحة العالمية عن وجود مؤشرات بأن تفشي فيروس كورونا في ووهان الصينية في ديسمبر 2019 كان أكثر اتساعا مما كان يعتقد سابقا، في وقت يسعى فيه الخبراء للوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم من المدينة التي لم تسمح لهم سلطاتها بفحصها.
وأكد المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة، بيتر إمبرك إن البعثة وجدت عدة علامات على أن انتشار 2019 كان واسع النطاق، وأن هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر، وفقا لشبكة سي إن إن الأميركية.
وأشار إلي أنه تمت اتاحة الفرصة أمام المحققين للتحدث مع أول مريض بـكوفيد-19 وهو في الأربعينات من عمره، وليس لديه سجل سفر، وتم التأكد من إصابته في يوم 8 ديسمبر 2019، مؤكدا أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وما حولها في ديسمبر 2019، ومن بين هؤلاء 100 إصابة تم تأكيدها خلال الاختبارات المعملية و74 حالة أخرى من خلال التشخيص السريري لأعراض المريض.