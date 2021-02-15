الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحةبـ 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن

Time منذ 47 دقيقة
Views 1425
الإطاحةبـ 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن

الجوف (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وضبط بحوزة أحدهم عددا من أقراص الإمفيتامين المخدر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
الجوف
الشرطة

أحدث التعليقات

العدناني
عسى العيشة فيه صالحة ويقل سعر العقار في الارض
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
العدناني
والله إن رجال الأمن في ذا البلد يبيضون الوجه ويطيبون الخاطر خفظ الله المملكة ورجالها
خبير زمانه
نعرف الاعب الاجنبي لن يكذب ويبتلي عبدالغني وحسين عارفيه من يوم كان لاعب وهو مشكلجي نتمنى تطبيق النظام بكل حزم لان الاعب البرازيلي يريد تصعيد الامر للاتحاد الدولي وسوف يغطى الامر اعلاميا و يؤثر على سمعه السعودية رياضيا
راي
انتم تسخرون من الفرق وتضعون لاعبي فربقكم فوق الكل وسقطو وسقطتو معهم بسخريتكم من الاخرين اشربو الكاس اللذي مليتوه بحقدكم وتعصبكم ضد الاخرين,,

أخر الأخبار

توضيح من النمر بشأن تناول أسبرين أطفال بعد سن الـ 45
توضيح من النمر بشأن تناول أسبرين أطفال بعد سن الـ 45
Time منذ 3 دقائق Views 1118
طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات الولادة
طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات الولادة
Time منذ 11 دقيقة Views 341
القبض على إثيوبي يروج المخدرات في جدة
القبض على إثيوبي يروج المخدرات في جدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1320
الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن موطن تفشي كورونا
الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن موطن تفشي كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1677
الصحة للفئات ذات الأولوية في طلب لقاح كورونا: انتظروا هذه الرسالة
الصحة للفئات ذات الأولوية في طلب لقاح كورونا: انتظروا هذه الرسالة
Time منذ 35 دقيقة Views 1494
مدرب الهلال الجديد يخطف أنظار الرومانيين بسبب إنجازاته مع نيمار 
مدرب الهلال الجديد يخطف أنظار الرومانيين بسبب إنجازاته مع نيمار 
Time منذ 40 دقيقة Views 1840
الإطاحةبـ 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن
الإطاحةبـ 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن
Time منذ 47 دقيقة Views 1425
اول واخر مره تحتفل
اول واخر مره تحتفل
Time منذ 50 دقيقة Views 551
قطار يصدم سائق متهور
قطار يصدم سائق متهور
Time منذ 51 دقيقة Views 268
كلب يفسد مباراة
كلب يفسد مباراة
Time منذ 52 دقيقة Views 293