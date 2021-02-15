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مساعد رئيس بلدية حوطة بني تميم ينعي عمه

Time منذ 53 دقيقة
Views 1509
مساعد رئيس بلدية حوطة بني تميم ينعي عمه

نايف السالم (صدى):
توفي اليوم الاثنين حمد بن عبدالعزيز، عم فهد بن عبدالله الدميخي مساعد رئيس بلدية حوطة بني تميم، وتم الصلاة عليه ظهر اليوم بمقبرة النسيم.

ونعى مساعد رئيس بلدية حوطة بني تميم عمه عبر تغريدة قائلا" انتقل إلى رحمة الله عمي حمد بن عبدالعزيز الدميخي اليوم وتم الصلاة عليه ظهر اليوم بمقبرة النسيم، غفر الله له ولوالدينا أجمعين وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بالجنة، وجبر مصابنا جميعاً في فقدنا الغالي".

صحيفة صدى التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

Time واتساب
حوطة بني تميم
الدميخي

أحدث التعليقات

العدناني
عسى العيشة فيه صالحة ويقل سعر العقار في الارض
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
العدناني
والله إن رجال الأمن في ذا البلد يبيضون الوجه ويطيبون الخاطر خفظ الله المملكة ورجالها
خبير زمانه
نعرف الاعب الاجنبي لن يكذب ويبتلي عبدالغني وحسين عارفيه من يوم كان لاعب وهو مشكلجي نتمنى تطبيق النظام بكل حزم لان الاعب البرازيلي يريد تصعيد الامر للاتحاد الدولي وسوف يغطى الامر اعلاميا و يؤثر على سمعه السعودية رياضيا
راي
انتم تسخرون من الفرق وتضعون لاعبي فربقكم فوق الكل وسقطو وسقطتو معهم بسخريتكم من الاخرين اشربو الكاس اللذي مليتوه بحقدكم وتعصبكم ضد الاخرين,,

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