مساعد رئيس بلدية حوطة بني تميم ينعي عمه

نايف السالم (صدى):
توفي اليوم الاثنين حمد بن عبدالعزيز، عم فهد بن عبدالله الدميخي مساعد رئيس بلدية حوطة بني تميم، وتم الصلاة عليه ظهر اليوم بمقبرة النسيم.
ونعى مساعد رئيس بلدية حوطة بني تميم عمه عبر تغريدة قائلا" انتقل إلى رحمة الله عمي حمد بن عبدالعزيز الدميخي اليوم وتم الصلاة عليه ظهر اليوم بمقبرة النسيم، غفر الله له ولوالدينا أجمعين وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بالجنة، وجبر مصابنا جميعاً في فقدنا الغالي".
صحيفة صدى التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر. (إنا لله وإنا إليه راجعون).