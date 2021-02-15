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بالفيديو.. الحصيني يزف بشرى سارة لأهالي الرياض بشأن حالة الطقس المتوقعة 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الحصيني يزف بشرى سارة لأهالي الرياض بشأن حالة الطقس المتوقعة 

الرياض (صدى):
توقع عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية في المملكة، أن تشهد منطقة الرياض أجواء جميلة وخطوات أمطار بدءًا من نهاية هذا الأسبوع.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الرسالة للحديث عن توقعاته لحالة الطقس التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

 

وكان مركز الأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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تبوك
الرياض
المدينة المنورة
عبدالعزيز الحصيني
طقس
الأرصاد

أحدث التعليقات

احمد حسين
نسأل الله العظيم ان يسدد خطاهم، هم رجال الله، في الأرض، عفاكم ربي من كل شر،، فعلا رجال أمن يبيضون الوجوه والقلوب،، حفظكم الباري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
زائر
طلع وعليه فاتوره 5000 ريال صارت في كوتي لو فصلو التيار كان سددو في وقت غير تحذير ولافصلت ولاشي الان دور عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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