كورونا يتسبب في تأجيل مباراة الحزم والطائي

نواف السالم (صدى):
أصيب عدد من لاعبي فريق الحزم بفيروس كورونا، بالاضافة لمساعد المدرب إبراهيم المسلم بعد ظهور نتائج الفحص الطبي.
ومن المفترض أن بعثة الفريق تغادر إلى حائل ظهر اليوم لملاقاة الطائي دورياً غداً، إلاّ أنه تم تأجيل الرحلة إلى وقت لاحق، بحسب " الجزيرة ".
وكان الحزم واصل صدارته المطلقة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعدما تغلّب على مضيفه عرعر بنتيجة 5 - 1، أمس الثلاثاء في منافسات الجولة الـ20 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة متمسكاً بالصدارة وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وبقي عرعر على نقاطه الـ14 في المركز الـ18.