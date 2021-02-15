الأعداد السابقة للصحيفة

كورونا يتسبب في تأجيل مباراة الحزم والطائي

Time منذ ساعة
Views 1603
كورونا يتسبب في تأجيل مباراة الحزم والطائي

نواف السالم (صدى):
أصيب عدد من لاعبي فريق ‎الحزم بفيروس كورونا، بالاضافة لمساعد المدرب إبراهيم المسلم بعد ظهور نتائج الفحص الطبي.

ومن المفترض أن بعثة الفريق تغادر إلى ‎حائل ظهر اليوم لملاقاة ‎الطائي دورياً غداً، إلاّ أنه تم تأجيل الرحلة إلى وقت لاحق، بحسب " الجزيرة ".

وكان الحزم واصل صدارته المطلقة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعدما تغلّب على مضيفه عرعر بنتيجة 5 - 1، أمس الثلاثاء في منافسات الجولة الـ20 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة متمسكاً بالصدارة وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وبقي عرعر على نقاطه الـ14 في المركز الـ18.

Time واتساب
مباراة
تأجيل
فيروس كورونا
الطائي
الحزم
إبراهيم المسلم

أحدث التعليقات

العدناني
عسى العيشة فيه صالحة ويقل سعر العقار في الارض
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
العدناني
والله إن رجال الأمن في ذا البلد يبيضون الوجه ويطيبون الخاطر خفظ الله المملكة ورجالها
خبير زمانه
نعرف الاعب الاجنبي لن يكذب ويبتلي عبدالغني وحسين عارفيه من يوم كان لاعب وهو مشكلجي نتمنى تطبيق النظام بكل حزم لان الاعب البرازيلي يريد تصعيد الامر للاتحاد الدولي وسوف يغطى الامر اعلاميا و يؤثر على سمعه السعودية رياضيا
راي
انتم تسخرون من الفرق وتضعون لاعبي فربقكم فوق الكل وسقطو وسقطتو معهم بسخريتكم من الاخرين اشربو الكاس اللذي مليتوه بحقدكم وتعصبكم ضد الاخرين,,

أخر الأخبار

توضيح من النمر بشأن تناول أسبرين أطفال بعد سن الـ 45
توضيح من النمر بشأن تناول أسبرين أطفال بعد سن الـ 45
Time منذ دقيقتين Views 1113
طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات الولادة
طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات الولادة
Time منذ 11 دقيقة Views 340
القبض على إثيوبي يروج المخدرات في جدة
القبض على إثيوبي يروج المخدرات في جدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1320
الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن موطن تفشي كورونا
الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن موطن تفشي كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1673
الصحة للفئات ذات الأولوية في طلب لقاح كورونا: انتظروا هذه الرسالة
الصحة للفئات ذات الأولوية في طلب لقاح كورونا: انتظروا هذه الرسالة
Time منذ 35 دقيقة Views 1489
مدرب الهلال الجديد يخطف أنظار الرومانيين بسبب إنجازاته مع نيمار 
مدرب الهلال الجديد يخطف أنظار الرومانيين بسبب إنجازاته مع نيمار 
Time منذ 40 دقيقة Views 1837
الإطاحةبـ 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن
الإطاحةبـ 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن
Time منذ 46 دقيقة Views 1417
اول واخر مره تحتفل
اول واخر مره تحتفل
Time منذ 50 دقيقة Views 551
قطار يصدم سائق متهور
قطار يصدم سائق متهور
Time منذ 51 دقيقة Views 268
كلب يفسد مباراة
كلب يفسد مباراة
Time منذ 51 دقيقة Views 293