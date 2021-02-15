مدرب الهلال الجديد يخطف أنظار الرومانيين بسبب إنجازاته مع نيمار 

ماجد محمد (صدى):
أوضحت صحيفة " digisport " الرومانية أن البرازيلي، روجيرو ميكالي، المدرب الجديد لنادي الهلال، له تجربة لا تنسى مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في أولمبياد 2016.
وأضافت:" روجيرو تولى المسؤولية بعد قرار الإدارة الهلالية بإقالة رازفان لوشيسكو، عقب الهزيمة بالأمس أمام ضمك بهدف دون رد ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين ".
ولفتت:" المدرب الذي قاد نيمار للميدالية الذهبية، أبرز إنجاز له في مسيرته التدريبية كان الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016، وهو أداء تم الاحتفال به بشكل محموم في البرازيل ".
وتابعت:" مدرب الهلال الجديد لا يمتلك خبرة كبيرة، بصرف النظر عن إنجازه مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا الذي كان معه في الأولمبياد، كان قد درب البرازيل تحت 20 عامًا، وبعد الانتصار في الأولمبياد تولى قيادة أتليتيكو مينيرو من يوليو 2017 إلى سبتمبر 2017، ثم انتقل إلى بارانا من فبراير 2018 حتى أغسطس من نفس العام ".