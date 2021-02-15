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مدرب الهلال الجديد يخطف أنظار الرومانيين بسبب إنجازاته مع نيمار 

Time منذ 40 دقيقة
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مدرب الهلال الجديد يخطف أنظار الرومانيين بسبب إنجازاته مع نيمار 

ماجد محمد (صدى):
أوضحت صحيفة " digisport " الرومانية أن البرازيلي، روجيرو ميكالي، المدرب الجديد لنادي الهلال، له تجربة لا تنسى مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في أولمبياد 2016.

وأضافت:" روجيرو تولى المسؤولية بعد قرار الإدارة الهلالية بإقالة رازفان لوشيسكو، عقب الهزيمة بالأمس أمام ضمك بهدف دون رد ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين ".

ولفتت:"  المدرب الذي قاد نيمار للميدالية الذهبية، أبرز إنجاز له في مسيرته التدريبية كان الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016، وهو أداء تم الاحتفال به بشكل محموم في البرازيل ".

وتابعت:" مدرب الهلال الجديد لا يمتلك خبرة كبيرة، بصرف النظر عن إنجازه مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا الذي كان معه في الأولمبياد، كان قد درب البرازيل تحت 20 عامًا، وبعد الانتصار في الأولمبياد تولى قيادة أتليتيكو مينيرو من يوليو 2017 إلى سبتمبر 2017، ثم انتقل إلى بارانا من فبراير 2018 حتى أغسطس من نفس العام ".

Time واتساب
الهلال
مدرب
البرازيل
نادي الهلال
الدوري السعودي للمحترفين
ضمك
الجولة 18
روجيرو ميكالي

أحدث التعليقات

العدناني
عسى العيشة فيه صالحة ويقل سعر العقار في الارض
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
العدناني
والله إن رجال الأمن في ذا البلد يبيضون الوجه ويطيبون الخاطر خفظ الله المملكة ورجالها
خبير زمانه
نعرف الاعب الاجنبي لن يكذب ويبتلي عبدالغني وحسين عارفيه من يوم كان لاعب وهو مشكلجي نتمنى تطبيق النظام بكل حزم لان الاعب البرازيلي يريد تصعيد الامر للاتحاد الدولي وسوف يغطى الامر اعلاميا و يؤثر على سمعه السعودية رياضيا
راي
انتم تسخرون من الفرق وتضعون لاعبي فربقكم فوق الكل وسقطو وسقطتو معهم بسخريتكم من الاخرين اشربو الكاس اللذي مليتوه بحقدكم وتعصبكم ضد الاخرين,,

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