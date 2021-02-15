3 أسباب قد تُجبر حمدالله على الرحيل عن النصر 

طلال الغامدي (صدى):
يتعرض لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله لانتقادات لاذعة، بسبب إهداره ركلة جزاء في لقاء الشباب الأخير بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونستعرض 3 أسباب قد تُجبر اللاعب المغربي على التفكير في الرحيل عن النصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتشمل: الانتقادات التي تعرض لها حمدالله من قبل الجمهور النصراوي بسبب وزنه الزائد وإهداره 4 ركلات جزاء أثرت على نتائج النصر في دوري المحترفين بالموسم الحالي.
وتضمنت الأسباب: عدم الاستقرار الإداري الذي يُوجد في نادي النصر حاليًا، وهو أمر قد يدفع عبدالرزاق حمدالله للتفكير في الرحيل عن العالمي وخوض تجربة احترافية بفريق آخر، بالإضافة إلى ابتعاد النصر بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل أصفر العاصمة حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.