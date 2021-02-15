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3 أسباب قد تُجبر حمدالله على الرحيل عن النصر 

Time منذ ساعة
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3 أسباب قد تُجبر حمدالله على الرحيل عن النصر 

طلال الغامدي (صدى):
يتعرض لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله لانتقادات لاذعة، بسبب إهداره ركلة جزاء في لقاء الشباب الأخير بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونستعرض 3 أسباب قد تُجبر اللاعب المغربي على التفكير في الرحيل عن النصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتشمل: الانتقادات التي تعرض لها حمدالله من قبل الجمهور النصراوي بسبب وزنه الزائد وإهداره 4 ركلات جزاء أثرت على نتائج النصر في دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وتضمنت الأسباب: عدم الاستقرار الإداري الذي يُوجد في نادي النصر حاليًا، وهو أمر قد يدفع عبدالرزاق حمدالله للتفكير في الرحيل عن العالمي وخوض تجربة احترافية بفريق آخر، بالإضافة إلى ابتعاد النصر بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل أصفر العاصمة حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

 

 

Time واتساب
النصر
الشباب
ركلة جزاء
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله

أحدث التعليقات

العدناني
عسى العيشة فيه صالحة ويقل سعر العقار في الارض
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
العدناني
والله إن رجال الأمن في ذا البلد يبيضون الوجه ويطيبون الخاطر خفظ الله المملكة ورجالها
خبير زمانه
نعرف الاعب الاجنبي لن يكذب ويبتلي عبدالغني وحسين عارفيه من يوم كان لاعب وهو مشكلجي نتمنى تطبيق النظام بكل حزم لان الاعب البرازيلي يريد تصعيد الامر للاتحاد الدولي وسوف يغطى الامر اعلاميا و يؤثر على سمعه السعودية رياضيا
راي
انتم تسخرون من الفرق وتضعون لاعبي فربقكم فوق الكل وسقطو وسقطتو معهم بسخريتكم من الاخرين اشربو الكاس اللذي مليتوه بحقدكم وتعصبكم ضد الاخرين,,

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