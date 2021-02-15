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طريقة سهلة لإخفاء الدردشة في واتساب

Time منذ 33 دقيقة
Views 1526
طريقة سهلة لإخفاء الدردشة في واتساب

وكالات (صدى):
‏أطلق  تطبيق "واتسآب "، ميزة جديدة لإخفاء الرسائل الخاصة والصور والفيديوهات الشخصية، وذلك بهدف تعزيز خصوصية مستخدميه.

ونستعرض طريقة إخفاء الدردشة في واتساب: بالنسبة لأجهزة أندرويد: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها > اضغط مطولًا على الدردشة، ثم أنقر فوق زر الأرشيف في الزاوية اليمنى العليا لإخفاء الدردشة.

بالنسبة لأجهزة أيفون: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها > اسحب الدردشة اتجاه اليمين وانقر على اختيار أرشفة، وبذلك سيتم أرشفتها ولن تعود مرئية في قائمة الدردشة.

طريقة أخرى لإخفاء الدردشة: بالنسبة لأجهزة أيفون من خلال: التوجه إلى الإعدادات > الإشعارات > إيقاف تشغيل إظهار المعاينة Disable Message Previews.

وللأندريد يسمح واتساب بإيقاف تشغيل الإشعارات ذات الأولوية العالية والتي تظهر في أعلى الشاشة وذلك عبر: الإعدادات > الإشعارات > تبديل إيقاف استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية   Use High priority notifications.

Time واتساب
واتساب
إخفاء
دردشة
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أحدث التعليقات

برق امصحا
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟
برق امصحا
قالها عبدالرحمن بن سعود رحمه الله ( الأهلي لو يلعب لحاله ما أخذ الدوري ) ههههههههههههههههههههههههههههههه
mr
ابرئ القرد من حسين عبدالغني
Z
اثنين فلافل..
برق امصحا
أمس تبرئة...واليوم إدانة 🤔🤔

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