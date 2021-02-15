طريقة سهلة لإخفاء الدردشة في واتساب

وكالات (صدى):
أطلق تطبيق "واتسآب "، ميزة جديدة لإخفاء الرسائل الخاصة والصور والفيديوهات الشخصية، وذلك بهدف تعزيز خصوصية مستخدميه.
ونستعرض طريقة إخفاء الدردشة في واتساب: بالنسبة لأجهزة أندرويد: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها > اضغط مطولًا على الدردشة، ثم أنقر فوق زر الأرشيف في الزاوية اليمنى العليا لإخفاء الدردشة.
بالنسبة لأجهزة أيفون: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها > اسحب الدردشة اتجاه اليمين وانقر على اختيار أرشفة، وبذلك سيتم أرشفتها ولن تعود مرئية في قائمة الدردشة.
طريقة أخرى لإخفاء الدردشة: بالنسبة لأجهزة أيفون من خلال: التوجه إلى الإعدادات > الإشعارات > إيقاف تشغيل إظهار المعاينة Disable Message Previews.
وللأندريد يسمح واتساب بإيقاف تشغيل الإشعارات ذات الأولوية العالية والتي تظهر في أعلى الشاشة وذلك عبر: الإعدادات > الإشعارات > تبديل إيقاف استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية Use High priority notifications.