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بالصور.. ولادة طفلة بحجم رغيف عيش صغير

Time منذ 25 دقيقة
Views 581
بالصور.. ولادة طفلة بحجم رغيف عيش صغير

(صدى):
ولدت سيدة بريطانية، طفلة بوزن اقل من نصف كيلو، بعد 27 أسبوعا من الحمل و هي مدة غير كافية لإكتمال الجنين، ولكن نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياتها ووضعها في الحضانة لاكتمال بقية أعضائها.

وحذر الأطباء في بريطانيا والدا الطفلة من الولادة في ذلك الوقت وأنه هناك خطورة كبيرة على صحة الأم وقد لا ينجو الجنين ويخرج معافى و لكن لظروف خارجة عن إرادة الجميع دخلت السيدة أورلا غرفة الولادة قبل ميعادها بأسابيع.

وكانت مهارة وسرعة بديهة الطاقم الطبي و طاقم التمريض سبب في كتابة حياة جديدة للطفلة بعد أن ظن الجميع أن ولادتها بعد 27 أسبوعا سيعرضها للموت المحقق.

ووضع الطاقم الطبي الطفلة في كيسا بلاستيكيا نظرا لحجمها الصغير الذي كان يكاد في حجم كف اليد " كما وصف الأطباء" ، ليوفروا لها بيئة مناسبة للتنفس، وبالفعل نجحوا في ذلك.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟
برق امصحا
قالها عبدالرحمن بن سعود رحمه الله ( الأهلي لو يلعب لحاله ما أخذ الدوري ) ههههههههههههههههههههههههههههههه
mr
ابرئ القرد من حسين عبدالغني
Z
اثنين فلافل..
برق امصحا
أمس تبرئة...واليوم إدانة 🤔🤔

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