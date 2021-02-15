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توضيح من المرور بشأن طريقة استرداد قيمة مخالفة

Time منذ ساعة
Views 1627
توضيح من المرور بشأن طريقة استرداد قيمة مخالفة

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور طريقة استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها، مشيرة إلى طريقة الاعتراض.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً.، وذلك بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، وذلك عند طريق النقر على خدماتي، واختيار خدمات المرور، والضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية"، وذلك بعد الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم في المنصة.

Time واتساب
مخالفة
الرياض
المرور

أحدث التعليقات

برق امصحا
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟
برق امصحا
قالها عبدالرحمن بن سعود رحمه الله ( الأهلي لو يلعب لحاله ما أخذ الدوري ) ههههههههههههههههههههههههههههههه
mr
ابرئ القرد من حسين عبدالغني
Z
اثنين فلافل..
برق امصحا
أمس تبرئة...واليوم إدانة 🤔🤔

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