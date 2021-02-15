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" الشؤون الإسلامية " تعلن عن إغلاق عدد من المساجد 

Time منذ 57 دقيقة
Views 1634
" الشؤون الإسلامية " تعلن عن إغلاق عدد من المساجد 

عادل الحربي (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن إغلاق 8  مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات ‎كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية:" وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية "، لافتة:" جاء ذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم ".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، أعلنت عن إغلاق مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة وستة من الموظفين بفيروس كورونا المستجد، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

Time واتساب
إغلاق
الموارد البشرية
الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

برق امصحا
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟
برق امصحا
قالها عبدالرحمن بن سعود رحمه الله ( الأهلي لو يلعب لحاله ما أخذ الدوري ) ههههههههههههههههههههههههههههههه
mr
ابرئ القرد من حسين عبدالغني
Z
اثنين فلافل..
برق امصحا
أمس تبرئة...واليوم إدانة 🤔🤔

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