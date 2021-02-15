مراقب مباراة النصر والشباب يرصد تلفظ حسين عبدالغني على " سيبا "

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر مطلعة، أن تقرير مراقب مباراة النصر والشباب أدان إداري فريق النصر.
وأوضح تقرير مراقب المباراة، أنه رصد تلفظ حسين عبدالغني على لاعب الشباب " سيبا "، مبينة أن التقرير يدعم الشكوى التي تقدم بها الشباب تجاه ما حصل للاعبه، بحسب " الجزيرة ".
وكان نادي الشباب، أعلن أن محترفه البرازيلي سيبا تقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين النصر.
وبناء على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سیباستیاو جونیور " سيبا " المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي نادي النصر خلال المباراة التي جمعت النصر بالشباب بتاريخ 2021/2/13 م.