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مراقب مباراة النصر والشباب يرصد تلفظ حسين عبدالغني على " سيبا "

Time منذ 41 دقيقة
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مراقب مباراة النصر والشباب يرصد تلفظ حسين عبدالغني على " سيبا "

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر مطلعة، أن تقرير مراقب مباراة ‎النصر والشباب أدان إداري فريق ‎النصر.

وأوضح تقرير مراقب المباراة، أنه رصد تلفظ حسين عبدالغني على لاعب ‎الشباب " سيبا "، مبينة أن التقرير يدعم الشكوى التي تقدم بها ‎الشباب تجاه ما حصل للاعبه، بحسب " الجزيرة ".

 

وكان نادي الشباب، أعلن أن محترفه البرازيلي سيبا تقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين ‎النصر.

 

وبناء على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سیباستیاو جونیور " سيبا " المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي نادي النصر خلال المباراة التي جمعت النصر بالشباب بتاريخ 2021/2/13 م.

Time واتساب
النصر
الشباب
حسين عبدالغني
شكوى
سيبا

أحدث التعليقات

برق امصحا
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟
برق امصحا
قالها عبدالرحمن بن سعود رحمه الله ( الأهلي لو يلعب لحاله ما أخذ الدوري ) ههههههههههههههههههههههههههههههه
mr
ابرئ القرد من حسين عبدالغني
Z
اثنين فلافل..
برق امصحا
أمس تبرئة...واليوم إدانة 🤔🤔

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