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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1559
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

علي القحطاني (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 35 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 24 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أمطار
المملكة
الطقس
الثلاثاء
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

برق امصحا
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟
برق امصحا
قالها عبدالرحمن بن سعود رحمه الله ( الأهلي لو يلعب لحاله ما أخذ الدوري ) ههههههههههههههههههههههههههههههه
mr
ابرئ القرد من حسين عبدالغني
Z
اثنين فلافل..
برق امصحا
أمس تبرئة...واليوم إدانة 🤔🤔

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