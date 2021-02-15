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القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق

Time منذ 56 دقيقة
Views 1696
القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين السيد كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء".

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خادم الحرمين
ولي العهد
الأرجنتين
القيادة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
أعتقد هذا الوقت اللي يسمونه عندنا شعبياً أو محلياً (بياع الخبل عباته) **!! ( الله أعلم ) ** وبعدها يجيه البرد يخليه يعض الأرض ** هههههههههههههه

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