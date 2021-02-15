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«هدف» يطلق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»

Time منذ 26 دقيقة
Views 1496
«هدف» يطلق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»

الرياض (صدى):
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الاثنين، برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، كما تحمل من خلاله 80% من التكلفة المالية للنقل من وإلى مقر العمل، وتم رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال شهرياً؛ وذلك ‏للموظفات السعوديات في القطاع الخاص.

ويعد برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، هو برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع مزودي خدمة توجيه سيارات الأجرة الخاصة لدعم المرأة العاملة للتنقل بين المنزل والعمل التمكينها من العمل في القطاع الخاص وزيادة استقرارها الوظيفي.

ويهدف البرنامج إلى التخفيف من عبء تكاليف النقل المرتفعة من خلال تغطية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لـ 80% من تكاليف النقل وذلك بالتعاون مع تطبيقات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

وتتمثل شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة «وصول» في: الجنسية سعودية، العمر 65-18 سنة، أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، ألا يتجاوز (الأجر الشهري الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن) "8000" ثمانية آلاف ريال، ومجموع الاشتراك فيا التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهرا خلال الخمس سنوات الماضية.

 

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وصول
المرأة العاملة
برنامج هدف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
أعتقد هذا الوقت اللي يسمونه عندنا شعبياً أو محلياً (بياع الخبل عباته) **!! ( الله أعلم ) ** وبعدها يجيه البرد يخليه يعض الأرض ** هههههههههههههه

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