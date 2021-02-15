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القبض على مواطن وثق قيادته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في عسير

Time منذ 41 دقيقة
Views 1532
القبض على مواطن وثق قيادته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في عسير

أبها (صدى):
تمكنت شرطة منطقة عسير اليوم الاثنين ، من القبض على مواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في المنطقة.

ومن جانبه ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتوثيق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
القبض
عسير
شرطة منطقة عسير

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
أعتقد هذا الوقت اللي يسمونه عندنا شعبياً أو محلياً (بياع الخبل عباته) **!! ( الله أعلم ) ** وبعدها يجيه البرد يخليه يعض الأرض ** هههههههههههههه

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