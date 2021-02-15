بالفيديو.. تسريب تصميم ومواصفات هاتف آيفون الجديد

وكالات (صدى):
أزاحت تقارير صحفية عالمية، الستار عن التسريبات الجديدة الخاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، والذي قالت شركة "أبل" الأمريكية أنها ستتباهى به في عام 2021 الجاري.
وقالت التقارير، أن "أبل" تجهّز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم، من نوع "إل تي بي أو"، التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.
وأشارت إلى أنه ستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أن أي إدخال، بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تمامًا كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".
وستُدخِل "أبل" عددًا من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون"، فيما ستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنيتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف على الوجه، وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.