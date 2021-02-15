الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تسريب تصميم ومواصفات هاتف آيفون الجديد

Time منذ ساعة
Views 1897
بالفيديو.. تسريب تصميم ومواصفات هاتف آيفون الجديد

وكالات (صدى):
أزاحت تقارير صحفية عالمية، الستار عن التسريبات الجديدة الخاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، والذي قالت شركة "أبل" الأمريكية أنها ستتباهى به في عام 2021 الجاري.

وقالت التقارير، أن "أبل" تجهّز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم، من نوع "إل تي بي أو"، التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.

وأشارت إلى أنه ستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أن أي إدخال، بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تمامًا كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".

وستُدخِل "أبل" عددًا من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون"، فيما ستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنيتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف على الوجه، وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.

 

Time واتساب
أبل
آيفون
هواتف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
أعتقد هذا الوقت اللي يسمونه عندنا شعبياً أو محلياً (بياع الخبل عباته) **!! ( الله أعلم ) ** وبعدها يجيه البرد يخليه يعض الأرض ** هههههههههههههه

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1366
بالفيديو.. تقلبات جوية تستمر 4أيام على معظم مناطق المملكة
بالفيديو.. تقلبات جوية تستمر 4أيام على معظم مناطق المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1352
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
Time منذ 20 دقيقة Views 1382
«هدف» يطلق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»
«هدف» يطلق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»
Time منذ 25 دقيقة Views 1494
«توكلنا» يوضح حقيقة إلزامية إبراز الحالة الصحية عند الذهاب للمسجد
«توكلنا» يوضح حقيقة إلزامية إبراز الحالة الصحية عند الذهاب للمسجد
Time منذ 31 دقيقة Views 1671
وزير الصناعة: تشغيل ميناء جازان خطوة مهمة نظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي
وزير الصناعة: تشغيل ميناء جازان خطوة مهمة نظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي
Time منذ 35 دقيقة Views 1550
القبض على مواطن وثق قيادته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في عسير
القبض على مواطن وثق قيادته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في عسير
Time منذ 40 دقيقة Views 1528
خطوات تقديم طلب ترقية عبر منصة مسار
خطوات تقديم طلب ترقية عبر منصة مسار
Time منذ 45 دقيقة Views 1850
القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
Time منذ 55 دقيقة Views 1688
"حساب المواطن" يوضح تأثير تسجيل الزوجة في التأمينات على حسم الدعم
"حساب المواطن" يوضح تأثير تسجيل الزوجة في التأمينات على حسم الدعم
Time منذ ساعة Views 1811