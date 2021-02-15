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«حساب المواطن» يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة الـ39
منذ ساعة
1775
الرياض (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 39 لشهر فبراير 2021.
وأوضح البرنامج، أن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي من
هنـــــــــا
.
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الدعم
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رااايق
أعتقد هذا الوقت اللي يسمونه عندنا شعبياً أو محلياً (بياع الخبل عباته) **!! ( الله أعلم ) ** وبعدها يجيه البرد يخليه يعض الأرض ** هههههههههههههه
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