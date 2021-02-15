بالفيديو.. قصة الرسالة السرية التي بعثها روزفلت إلى الملك عبدالعزيز

نايف السالم (صدى):
قدم الوزير الأمريكي المفوض بجدة، الكولونيل ويليام إدي، رسالة سرية إلى سكريتر الملك عبدالعزيز ، يوسف يازين.
وكان نص الرسالة، وفقا لـ"قناة السعودية" عن رغبة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت في لقاء الملك عبدالعزيز في البحيرة المرة بقناة السويس بمصر.
وذكر المؤرخ، قاسم الرويس، أن العلاقة بين الملك عبدالعزيز وروزفلت ترجع لعام 1938، حيث حدث بينما العديد من المراسات بشأن قضية فلسطين.
وأكد أن وروزفلت كان يريد عقد هذا اللقاء بشكل سري، لافتا إلى أن الكولونيل ويليام إدي، بعث بالفعل رسالة سرية إلى للملك عبدالعزيز بهذا الشأن من أجل ترتيب اللقاء.