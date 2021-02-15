الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. قصة الرسالة السرية التي بعثها روزفلت إلى الملك عبدالعزيز

Time منذ 30 دقيقة
Views 1515
بالفيديو.. قصة الرسالة السرية التي بعثها روزفلت إلى الملك عبدالعزيز

نايف السالم (صدى):
قدم الوزير الأمريكي المفوض بجدة، الكولونيل ويليام إدي، رسالة سرية إلى سكريتر الملك عبدالعزيز ، يوسف يازين.

وكان نص الرسالة، وفقا لـ"قناة السعودية" عن رغبة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت في لقاء الملك عبدالعزيز في البحيرة المرة بقناة السويس بمصر.

وذكر المؤرخ، قاسم الرويس، أن العلاقة بين الملك عبدالعزيز وروزفلت ترجع لعام 1938، حيث حدث بينما العديد من المراسات بشأن قضية فلسطين.

وأكد أن وروزفلت كان يريد عقد هذا اللقاء بشكل سري، لافتا إلى أن الكولونيل ويليام إدي، بعث بالفعل رسالة سرية إلى للملك عبدالعزيز بهذا الشأن من أجل ترتيب اللقاء.

Time واتساب
جدة
الملك عبدالعزيز
ويليام إدي
فرانكلين دي روزفلت

أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
٣مليون ريال وايد
ع. س. ع
انت اكبر عنصري وذنب للفقراوية
ابو علي
ال خاجه الاسم يكفي تحصله من ربعهم بس مجنسينه
سردار
اذا كان كذا انا ماراح اوديها تمشيات ولا سفريات اوكلها واكسيها واسكنها وبس لكن الحياة تعايش وعشره بالمعروف وتعاون والكل يكمل الثاني ويلبي طلباته بالمعروف
الناقد
ضروري كلامك يوصل لادارة النادي وتطبيقه فعلا نفس تفكيري

أخر الأخبار

فايزر تُبشر بخطوة جيدة لتوزيع لقاحات كورونا بشكل أسرع
فايزر تُبشر بخطوة جيدة لتوزيع لقاحات كورونا بشكل أسرع
Time منذ 15 دقيقة Views 1359
بالفيديو.. قصة الرسالة السرية التي بعثها روزفلت إلى الملك عبدالعزيز
بالفيديو.. قصة الرسالة السرية التي بعثها روزفلت إلى الملك عبدالعزيز
Time منذ 30 دقيقة Views 1515
صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية
صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية
Time منذ 35 دقيقة Views 1780
كويتي يمتلك أول سيارة مرسيدس G63 AMG6X6
كويتي يمتلك أول سيارة مرسيدس G63 AMG6X6
Time منذ 40 دقيقة Views 1621
طلال العبسي يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
طلال العبسي يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
Time منذ 45 دقيقة Views 1700
بالفيديو.. مزارع خمسيني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن
بالفيديو.. مزارع خمسيني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن
Time منذ 50 دقيقة Views 944
3 نصائح لتخفيف ألم الرأس الشديد
3 نصائح لتخفيف ألم الرأس الشديد
Time منذ 55 دقيقة Views 1760
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏سميت بالعقرب لأن بردها يلسع على حين غفلة
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏سميت بالعقرب لأن بردها يلسع على حين غفلة
Time منذ ساعة Views 1818
الانضباط تبدأ التحقيق في خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"
الانضباط تبدأ التحقيق في خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"
Time منذ ساعة Views 2210
بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
Time منذ ساعة Views 1801