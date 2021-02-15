الأعداد السابقة للصحيفة

الانضباط تبدأ التحقيق في خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"

Time منذ ساعة
Views 2208
الانضباط تبدأ التحقيق في خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"

نواف السالم (صدى):
بدأت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، في تحقيق في حادثة مباراة النصر والشباب ضمن مواجهة الفريقين في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت مصادر صحفية أن لجنة الانضباط فتحت تحقيقًا أمس، في ما حدث في المباراة، حيثُ ستستدعي اللجنة بعض الأطراف من الناديين لسماع إفاداتهم.

وأضافت أن مراقب المباراة وحكمها لم يشيرا إلى أي تهمة تجاه أحد في تقريريهما بعد المباراة، مؤكدة أن المراقب نقل التهم التي قيلت على لسان الشبابيين فقط في آخر دقائق المباراة قبل وبعد هدف النيجيري إيجالو الرابع.

وكانت مباراة الشباب والنصر شهدت مشادة كلامية بين رئيس نادي الشباب وأعضاء دكة الاحتياط بسبب سماعه للفظ عنصري تم توجيهه للاعب الشباب " سيبا ".

ويذكر أن نادي الشباب، قد أعلن أن محترفه البرازيلي سيبا تقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين ‎النصر من إساءة.

وأوضح المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير، عن عقوبة ما صدر من رئيس نادي الشباب خالد البلطان وأحد أعضاء الإدارة من التلفظ بألفاظ مهينة وجارحة أثناء مباراة فريقهم مع فريق النصر التي أقيمت السبت الماضي.

وقال أحمد الأمير:" ما قام به مسؤولي الفريق الشبابي بمخالفة المادة 6/2 واستخدما ألفاظ جارحة بعرض الإهانة للتقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية والعنف تستوجب:" إيقاف سنتين مع غرامة ٥٠ ألف هي عقوبة هذا التصرف ".

اقرأ أيضًا:

تركي العجمة يعلق على خلاف النصر والشباب حول العنصرية

قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لرئيس الشباب 

Time واتساب
لجنة الانضباط
النصر
الشباب
البلطان

أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
٣مليون ريال وايد
ع. س. ع
انت اكبر عنصري وذنب للفقراوية
ابو علي
ال خاجه الاسم يكفي تحصله من ربعهم بس مجنسينه
سردار
اذا كان كذا انا ماراح اوديها تمشيات ولا سفريات اوكلها واكسيها واسكنها وبس لكن الحياة تعايش وعشره بالمعروف وتعاون والكل يكمل الثاني ويلبي طلباته بالمعروف
الناقد
ضروري كلامك يوصل لادارة النادي وتطبيقه فعلا نفس تفكيري

أخر الأخبار

فايزر تُبشر بخطوة جيدة لتوزيع لقاحات كورونا بشكل أسرع
فايزر تُبشر بخطوة جيدة لتوزيع لقاحات كورونا بشكل أسرع
Time منذ 15 دقيقة Views 1359
بالفيديو.. قصة الرسالة السرية التي بعثها روزفلت إلى الملك عبدالعزيز
بالفيديو.. قصة الرسالة السرية التي بعثها روزفلت إلى الملك عبدالعزيز
Time منذ 30 دقيقة Views 1514
صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية
صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية
Time منذ 35 دقيقة Views 1780
كويتي يمتلك أول سيارة مرسيدس G63 AMG6X6
كويتي يمتلك أول سيارة مرسيدس G63 AMG6X6
Time منذ 40 دقيقة Views 1621
طلال العبسي يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
طلال العبسي يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
Time منذ 45 دقيقة Views 1699
بالفيديو.. مزارع خمسيني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن
بالفيديو.. مزارع خمسيني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن
Time منذ 50 دقيقة Views 940
3 نصائح لتخفيف ألم الرأس الشديد
3 نصائح لتخفيف ألم الرأس الشديد
Time منذ 55 دقيقة Views 1760
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏سميت بالعقرب لأن بردها يلسع على حين غفلة
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏سميت بالعقرب لأن بردها يلسع على حين غفلة
Time منذ ساعة Views 1815
الانضباط تبدأ التحقيق في خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"
الانضباط تبدأ التحقيق في خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"
Time منذ ساعة Views 2208
بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
Time منذ ساعة Views 1799