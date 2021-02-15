الانضباط تبدأ التحقيق في خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"

نواف السالم (صدى):
بدأت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، في تحقيق في حادثة مباراة النصر والشباب ضمن مواجهة الفريقين في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت مصادر صحفية أن لجنة الانضباط فتحت تحقيقًا أمس، في ما حدث في المباراة، حيثُ ستستدعي اللجنة بعض الأطراف من الناديين لسماع إفاداتهم.
وأضافت أن مراقب المباراة وحكمها لم يشيرا إلى أي تهمة تجاه أحد في تقريريهما بعد المباراة، مؤكدة أن المراقب نقل التهم التي قيلت على لسان الشبابيين فقط في آخر دقائق المباراة قبل وبعد هدف النيجيري إيجالو الرابع.
وكانت مباراة الشباب والنصر شهدت مشادة كلامية بين رئيس نادي الشباب وأعضاء دكة الاحتياط بسبب سماعه للفظ عنصري تم توجيهه للاعب الشباب " سيبا ".
ويذكر أن نادي الشباب، قد أعلن أن محترفه البرازيلي سيبا تقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين النصر من إساءة.
وأوضح المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير، عن عقوبة ما صدر من رئيس نادي الشباب خالد البلطان وأحد أعضاء الإدارة من التلفظ بألفاظ مهينة وجارحة أثناء مباراة فريقهم مع فريق النصر التي أقيمت السبت الماضي.
وقال أحمد الأمير:" ما قام به مسؤولي الفريق الشبابي بمخالفة المادة 6/2 واستخدما ألفاظ جارحة بعرض الإهانة للتقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية والعنف تستوجب:" إيقاف سنتين مع غرامة ٥٠ ألف هي عقوبة هذا التصرف ".
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