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بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية

Time منذ ساعة
Views 1799
بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية

علي القحطاني (صدى):
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف تعزيز حماية الحياة الفطرية.

وتهدف اللائحة، إلى حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لممارسة هواية الصيد بطريقة آمنة، وتحديد أنواع الكائنات المحظور والمسموح صيدها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحديد كميات الصيد والحصص المحددة لكل ترخيص، تحديد مواسم وأوقات وأماكن صيد الصيد البري، تحديد المعدات المحظور استخدامها في الصيد، تطبيق ضوابط منح التراخيص الخاصة بالصيد.

 

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وزارة البيئة
الكائنات الفطرية البرية

أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
٣مليون ريال وايد
ع. س. ع
انت اكبر عنصري وذنب للفقراوية
ابو علي
ال خاجه الاسم يكفي تحصله من ربعهم بس مجنسينه
سردار
اذا كان كذا انا ماراح اوديها تمشيات ولا سفريات اوكلها واكسيها واسكنها وبس لكن الحياة تعايش وعشره بالمعروف وتعاون والكل يكمل الثاني ويلبي طلباته بالمعروف
الناقد
ضروري كلامك يوصل لادارة النادي وتطبيقه فعلا نفس تفكيري

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