لاعب سلة شهير يصف أردوغان بـ«هتلر القرن»

وكالات (صدى):
هاجم الناشط في مجال حقوق الإنسان ونجم السلة التركي أنيس كانتر، النظام التركي متوعدًا بفضح جرائمه في البرلمان الأوروبي، في ندوة يعقدها رئيس البرلمان ديفيد ساسولي وعضو البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو حول الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب التركي.
وقال كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك، عن دعوته لحضور الندوة: " يا له من شرف عظيم.. سيشارك لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في حوار مع رئيس البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية" .
ووصف لاعب السلة الشهير، أردوغان بـ"الديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو يقمع الإعلام ويدمر المعارضة ويشيطن منتقديه"، فيما يعد اللاعب أنس كانتر من بين الذين يطالب أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الداعية التركي فتج الله غولن ، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.