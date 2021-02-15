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لاعب سلة شهير يصف أردوغان بـ«هتلر القرن»

Time منذ ساعة
Views 1676
لاعب سلة شهير يصف أردوغان بـ«هتلر القرن»

وكالات (صدى):
هاجم الناشط في مجال حقوق الإنسان ونجم السلة التركي أنيس كانتر، النظام التركي متوعدًا بفضح جرائمه في البرلمان الأوروبي، في ندوة يعقدها رئيس البرلمان ديفيد ساسولي وعضو البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو حول الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب التركي.

وقال كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك، عن دعوته لحضور الندوة: " يا له من شرف عظيم.. سيشارك لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في حوار مع رئيس البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية" .

ووصف لاعب السلة الشهير، أردوغان بـ"الديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو يقمع الإعلام ويدمر المعارضة ويشيطن منتقديه"، فيما يعد اللاعب أنس كانتر من بين الذين يطالب أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الداعية التركي فتج الله غولن ، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.

 

Time واتساب
تركيا
أردوغان
لاعب سلة
البرلمان الأوروبي
أنس كانتر

أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
٣مليون ريال وايد
ع. س. ع
انت اكبر عنصري وذنب للفقراوية
ابو علي
ال خاجه الاسم يكفي تحصله من ربعهم بس مجنسينه
سردار
اذا كان كذا انا ماراح اوديها تمشيات ولا سفريات اوكلها واكسيها واسكنها وبس لكن الحياة تعايش وعشره بالمعروف وتعاون والكل يكمل الثاني ويلبي طلباته بالمعروف
الناقد
ضروري كلامك يوصل لادارة النادي وتطبيقه فعلا نفس تفكيري

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