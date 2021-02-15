وظيفة إدارية شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تطوير للخدمات التعليمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال المشاريع بالرياض، بمسمى وظيفي مدير المشروع (مكتب إدارة المشاريع).
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع، الحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)
وأوضحت أن الوصف الوظيفي: إدارة المشروعات ومتابعة تنفيذ جميع الأنشطة الخاصة بإدارة المشروع ومواد المشروع وفقاً لمنهجية إدارة المشاريع بالشركة، وبالتنسيق التام مع القطاعات الفنية لضمان تحقيق المشروع لأهدافه وفقا للخطة الزمنية وبالتكلفة المخطط لها.
وأشارت إلى أن المسؤوليات والمهام:
1- متابعة تطبيق منهجية ادارة المشاريع.
2- ضبط عمليات ونماذج ادارة المشاريع.
3- رقابة ومتابعة التسليمات.
4- إصدار التقارير الدورية
5- متابعة توثيق عمليات المشروع.
6- إدارة نظام ادارة المشاريع
7- إدارة والرقابة والإشراف على تداول جميع الوثائق والنماذج الخاصة بالمشروع بما يتطابق مع منهجية مكتب إدارة المشاريع، والتأكد من أرشفتها بطريقة صحيحة وأمنة.
8- إعداد التقارير الدورية لاداء المشروع وتقييم النتائج بما في ذلك الدروس المستفادة والتقارير الختامية.
9- إدارة عملية المخاطرو العوائق للمشروع والإنشطه المتعلقة به، وفق المنهجية المعتمدة و التصعيد وفق التسلسل الاداري.
10- بناء وإدارة علاقات فعالة وإستراتيجية مع العملاء، والعمل على تطويرها بصورة مستمرة. مراقبة وتحسين مستوى رضاء العملاء بالأساليب الفنية وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.
11- إدارة والإشراف على تطوير أداء أعضاء فريق العمل للمشروع ، وتوجيه الدعم المستمر لهم، والمشاركة في تبادل المعرفة لجميع أعضاء فريق إدارة المشروع.
12- الإشراف وإدارة التواصل الفعال بين أعضاء فريق البرنامج، وبين الجهات الخارجية والأطراف والإدارات المعنية.
13- استكمال اجراءات ادارة المشاريع على نظام EPM و متطلبات التوثيق على النظام.
14- المشاركة في تبادل المعرفة مع اعضاء الفريق وبقية مدراء المشاريع.
وقالت أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .