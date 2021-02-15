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مايكروسوفت: أكثر من 1000 شاركوا بأكبر هجوم يشهده العالم

Time منذ 59 دقيقة
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مايكروسوفت: أكثر من 1000 شاركوا بأكبر هجوم يشهده العالم

وكالات (صدى):
أعلن رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث أن حملة اختراق استخدمت شركة تكنولوجيا أميركية كنقطة انطلاق لاختراق وكالات حكومية أميركية تعتبر "أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق".

واخترقت العملية، التي تم اكتشافها في ديسمبر والتي تقول الحكومة الأميركية إن من المرجح أن روسيا هي التي تقف وراءها، برامج صممتها شركة البرمجيات "سولار ويندز كورب".

وتمكن المتسللون الحصول على رسائل البريد الإلكتروني في وزارات الخزانة والعدل والتجارة الأميركية ووكالات أخرى، حيث سمح ذلك للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.

وقال سميث "أعتقد من وجهة نظر هندسة البرمجيات أن من العدل القول إن هذا هو أكبر وأعقد هجوم يشهده العالم على الإطلاق".

وأضاف سميث "عندما حللنا كل شيء شاهدناه في مايكروسوفت، سألنا أنفسنا عن عدد المهندسين الذين من المحتمل أنهم شاركوا في شن هذه الهجمات. والإجابة التي توصلنا إليها أن الرقم بالتأكيد يتجاوز الألف".

في حين قالت أجهزة الاستخبارات الأميركية الشهر الماضي إن روسيا "من المرجح" أن تكون وراء اختراق سولار ويندز، الذي قالت إنه بدا أنه يهدف إلى جمع معلومات وليس عملا تدميريا، غير أن موسكو نفت أي مسؤولية عن حملة التسلل المذكو

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أمريكا
مايكروسوفت

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
ايام العصابات العثمانية كانوا يفسدون في الأرض فلم يبنوا مدرسة ولم يعمروا اثرا ينفع المسلمين ,, ولكنهم كانوا يسرقون كل ما يقع تحت ايديهم , الحملات الغربية كانت تجمع الارزاق ثم تخلطها مع بعضها البعض ليتخاصم الناس من بعدهم في اخذ كل شخص ما يخصة , اما اجداد هذا المخبول المنحوس قردوخان فلم يسلم منهم لا حي ولا جامد
فايز بن محمد الشهري
طيب وين وصل في صناعة الطائرات التي كانت فضيحتها قبل شهرين عند محاولة تشغيلها ولم تشتغل امام المنحوس قردوخان , ولكن قدرهم الكلاسين واللبنة وسرقة المصانع السورية ونقلها لتركيا ,, فخنازير العثمانيين لم تسلم منهم حتى الحجرة النبوية
المهم
في كل شي
رااايق
ههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
وبعد تخرجي ترك العلوم والجامعة وقال سأترك الأمر معك ولك فأنت الأقدر عليه وامتداد للمجد الذي وجدناه قالها في ثلاث مراحل في ثلاث جمل مختلفة لكن كلمة المجد كانت محورها جميعا ( glory )

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